Коммунальный флот собрал в Москве около 600 тонн мусора

С пятнами на воде успешно справляются быстроходные катера-нефтесборщики. В зонах с небольшой глубиной используются маломерные суда, а для извлечения донных скоплений песка и грунта применяются плавучие краны и небольшие баржи с буксирами.



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