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Автовокзал "Красногвардейский" свяжет Москву с семью регионами России

Автовокзал "Красногвардейский" свяжет Москву с семью регионами России

После реконструкции автовокзал "Красногвардейский" на юге Москвы станет удобнее для пассажиров. Там обустроят комфортные залы ожидания и всю необходимую инфраструктуру.
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Новый, пятый по счету международный автовокзал столицы появится на месте устаревшей автостанции "Красногвардейская". Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.

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В столичном Департаменте транспорта напомнили, что до закрытия на реконструкцию автостанция была очень популярна у пассажиров. Обновленный вокзал станет гораздо удобнее: там будут комфортные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, разворотная площадка для автобусов, сообщается в телеграм-канале ведомства.

После окончания реконструкции пассажиры Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линий смогут легко попасть на автовокзал. Его маршруты свяжут Москву с Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областями. Кроме того, автобусы будут отправляться в Краснодарский край и Крым, уточнили в Департаменте транспорта.

За последние годы в Москве открылось несколько автовокзалов. В 2015 году пассажиров принял международный автовокзал "Южные ворота", в 2019-м – "Северные ворота", а в 2020-м в эксплуатацию ввели "Саларьево" в Новой Москве и "Центральный" на Щелковском шоссе.

Фото: Гришкин Денис/Агентство "Москва"

"Центральный" стал крупнейшим автовокзалом в Европе. Он может обслуживать до 1,6 тысячи рейсов в сутки с восьми перронов. Автобусы совершают рейсы в Московскую область и города в других регионах России: Иваново, Киров, Кострому, Нижний Новгород, Самару, Суздаль, Чебоксары и прочие.

Общая площадь здания – более 157 тысяч квадратных метров. Там расположены торговые павильоны, кафе и рестораны, гостиница, центр государственных услуг и даже кинотеатр на 500 человек.

Вместе со станцией "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро и остановками наземного транспорта автовокзал входит в состав транспортно-пересадочного узла. Ежедневно этим ТПУ пользуются около 150 тысяч пассажиров.

Реконструированные и построенные автовокзалы соответствуют всем техническим требованиям и правилам безопасности. Многие из них являются частью транспортно-пересадочных узлов.

Все столичные автовокзалы оснастили бесплатной сетью Wi-Fi. В общей сложности установлено 48 хот-спотов.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 28 октября 2022, 13:29 Источник: Департамент транспорта Москвы ✓ Надежный источник

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