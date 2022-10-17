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Реконструкция Южного речного вокзала завершена на 70%

Реконструкция Южного речного вокзала завершена на 70%

Южный речной вокзал в Москве откроют к лету 2023 года. После окончания работ совершить речное путешествие можно будет в более чем 30 городов России.
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Решение о реконструкции Южного речного вокзала принял мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник поручил вернуть транспортному объекту его изначальную функцию.

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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что перед специалистами стоит задача воссоздать вид речного вокзала, который задумывался архитекторами. Все работы выполняются качественно, заверил он.

По его словам, Южному речному вокзалу вернут транспортную функцию и адаптируют его под современные нужды. Обновленное здание откроется к лету следующего года, передает слова заммэра ТАСС.

Ликсутов уточнил, что в настоящее время готовность объекта составляет порядка 70%. Специалисты ведут внешнюю и внутреннюю отделку здания. Основная часть работ завершится уже в этом году.

Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории. Там приведут в порядок набережную, создадут парковочные места для велосипедов и электросамокатов, установят зарядные станции для электромобилей.

Проектное решение. Изображение: mos.ru

Южный речной вокзал станет еще одной точкой притяжения москвичей и гостей столицы. Будет создана разветвленная сеть речных маршрутов. Пассажиры теплоходов смогут совершить путешествие в более чем 30 городов.

Также Южный речной вокзал станет остановочным пунктом на новых маршрутах по Москве-реке. Сейчас прорабатывается запуск трамвайчиков от Печатников до Автозаводского моста с остановками "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Коломенская набережная".

Южный речной вокзал находится в Нагатинском Затоне. О преображении этого района не так давно рассказал мэр Сергей Собянин.

Уже в следующем году там откроют две станции Большой кольцевой линии метро – "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон". Работы находятся на завершающей стадии: идет монтаж оборудования, отделка, благоустройство прилегающей территории.

В Нагатинском Затоне создается комфортная городская среда. Так, на Коломенской набережной появилась удобная пешеходная набережная с детскими и спортивными площадками.

В районе завершено строительство первых домов для переселенцев по программе реновации. Вскоре завершится реконструкция общественного центра "Орбита".

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Проектное решение. Изображение: mos.ru
Автор: 17 октября 2022, 15:57 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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