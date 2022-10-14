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Мой район
Инвестор построит многофункциональный комплекс в Отрадном

Инвестор построит многофункциональный комплекс в Отрадном

Рядом с Алтуфьевским шоссе и станцией первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Дегунино появится новое здание.
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Многие социальные объекты в Москве строятся за счет инвесторов, которые после окончания работ передают здание на баланс города. Столичные власти делают все условия, чтобы обеспечить девелоперам выгодные условия для возведения объектов. Можно без сомнения сказать, что в городе стабильный экономический климат.

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Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Отрадном до конца 2022 года будет выставлен на торги земельный участок на Алтуфьевском шоссе. На территории площадью 0,95 гектара инвестор сможет построить многофункциональный комплекс с офисами, магазинами и кафе. Площадь объекта составит 30,4 тысячи квадратных метров.

"Срок строительства объекта составит 10 лет и восемь месяцев", – сообщил министр правительства Москвы.

Участок находится в очень хорошем месте. Рядом находится Алтуфьевское шоссе и станция МЦД-1 Дегунино. То есть до нового многофункционального комплекса москвичи и гости столицы смогут добираться без проблем.

Ознакомиться с информацией об аукционах и лотовой документацией можно на инвестиционном портале Москвы (раздел "Торги") и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Говоря о развитии Отрадного, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроены парк "Отрада", места отдыха в народном парке в Юрловском проезде, мосты через реку Чермянку и территории более чем двух десятков школ и свыше 12 детских садов, открыты дошкольное учреждение на Алтуфьевском шоссе, станция Московского центрального кольца (МЦК) "Владыкино" и офис госуслуг "Мои документы", построен мост к МЦК "Владыкино".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказывал о реализации программы "Мой район" в Отрадном. Градоначальник упоминал открытие станции МЦД-1 Дегунино и развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а также говорил о завершении строительства участка Московского скоростного диаметра. Очевидно, что район в будущем будет только развиваться. Что еще говорил тогда мэр, писали "Дни.ру".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Автор: 14 октября 2022, 19:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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