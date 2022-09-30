Возле деревни Говорово началось строительство стрелкового центра

На Ангарской улице в Москве построили новый BMX-велодром



Москва за здоровый образ жизни, и эта позиция отражается в инфраструктуре. В столице строится множество спортивных объектов, причем всяких разных – как для развития профессионального спорта, так и для любительских тренировок. Создаются места для занятий традиционными и экстремальными видами спорта.

Так, в Дмитровском районе (Ангарская улица, 45) появился BMX-велодром для спортивной школы олимпийского резерва "Нагорная". В этом месте также обновили административно-бытовой корпус и создали пост круглосуточной охраны.

Длина новой трассы составляет примерно 200 метров. Здесь три виража с подпорными стенами высотой до трех метров и четыре прямых участка с препятствиями. Велодром смогут посещать спортсмены разного уровня подготовки. Он рассчитан на 16 человек в смену продолжительностью два часа.

"В настоящее время мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Для нашего велодрома мы предусмотрели устройство, отвечающее международным стандартам Union Cyclist International (UCI)", – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

На новом велодроме можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования. Прилегающая территория была благоустроена, здесь появились новые фонари.

А руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что рядом с деревней Говоров в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) началось строительство многофункционального спортивного комплекса. В будущем здесь заработает школа по обучению стрелковым дисциплинам,ориентированным на олимпийские виды.

"Обучаться там смогут все желающие", – отметил Гаман.

В спортивном комплексе появится оборудование для классической стендовой стрельбы, обустроят закрытые тиры, спортивные площадки. А еще здесь заработает кафе. Спортивный комплекс откроется в конце 2023 года, уточнил глава департамента городского имущества.

Чтобы больше узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы, можно ознакомиться с материалом, представленном на сайте economy.mos.ru.