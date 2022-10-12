Школа №2094 в Новой Москве получила здание под детский сад

Пугачева на концерте Земфиры Гурцкая показалась без очков Игры Сонник

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их
партнеры
Среда
12 октября
Лента новостей
21:45
Тревога и ужас: меркантильный Галкин* бросил Пугачеву после скандальной выходки
21:45
Измотанная Собчак вернулась из эмиграции
20:47
Бледную Толкалину нашли лежащей на костях
20:02
Нелепо вырядившуюся Долину крепко приложили: Так все безвкусно
19:47
В Тюмени грузовик сбил мужчину
19:40
Под Наро-Фоминском подростки угнали и сожгли автомобиль
19:13
Бывший любовник повторяет печальный опыт Бузовой
19:05
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
18:20
"Сумасшедшая": Принц Гарри отправил истеричную Маркл лечиться
17:45
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
17:32
В Омске машина перевернулась на бок при ДТП
16:46
Сменившего пол Башарова поймали с замужней блондинкой
16:00
"Начался острый приступ": покрывшаяся пятнами Седокова мается без укола
15:11
"Настоящие друганы": кто из звезд навещает уголовника Ефремова в тюрьме
14:55
Опустившаяся Тодоренко сунула россиянам под нос голую грудь: Очень тяжело!
14:27
"Планировала раньше": ушедшая из дома Костенко ответила на вопрос о разводе с Тарасовым
14:19
Реснички и румяна: нанесший "бабский" марафет одинокий Пьеха раскрыл свою ориентацию
13:55
По суду не отобрать: раскрыта схема отхода шикарной квартиры Моисеева чужому человеку
13:53
Как договориться о скидке при покупке жилья на вторичном рынке?
13:38
"Сидят, критики!": накинувшихся на Королеву россиян поставили на место
13:31
На себя не похожа! Синюшную Орбакайте нашли проколотой насквозь после жуткой грызни с Пугачевой
13:19
Двух казанских мошенников поймали в Королеве
13:01
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд
12:29
По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар
12:04
"Мы семья": Падкий на молодых мальчиков Цискаридзе явил миру своего любимого партнера
11:40
Первый муж был абьюзером, а второй уже несколько лет в бегах: непростая личная жизнь Жасмин
11:09
Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа
10:59
Раскройся пошире: Семенович расплакалась от боли при попытке засунуть в себя инородное тело
10:37
Звезда сериала "Она написала убийство" Лэнсбери скончалась на 97-м году жизни
09:58
"По миру крошки собирает": Никому не нужный со своими шуточками Галкин* побирается на чужбине
09:52
С лепниной и картиной Репина: лучший пентхаус Украины продают за баснословную сумму
09:31
Нет протечки: уникальные прокладки помогают пережить непростые дни отказавшейся от белья Погребняк
08:58
Брошенная мужем старушка Пугачева перестала скрывать любовь к женщинам: Ласкали друг друга на людях
08:57
Долгострой Быстрицкой продадут на торгах
08:51
Недвижимость в России может подешеветь на 30% – риелтор
06:07
Тысячи домов в России могут остаться без УК
04:08
Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон
02:16
Жилье в Новой Москве подорожало на 15%
00:52
Спелись: жена иноагента Пугачева появилась в Израиле на концерте критикующей Россию Земфиры
00:03
День памяти Кириака Отшельника: 12 октября в православном календаре
21:27
Российские работодатели раскритиковали молодых соискателей
21:04
"Таню люблю": поцелуи дочери Порошиной с девушкой всполошили Сеть
20:58
"Жадность нас погубит": мошенники обманули дизайнера одежды Юлию Гагуа
20:39
Назван самый удобный вариант покупки квартиры в Москве
20:29
Откачавшую жир Семенович обрызгали ядом
19:51
"Я тебя люблю, но до свидания": в вопросе о лишении родительских прав Галкина* поставлена точка
19:13
Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема антибиотиков
18:52
Остались без праздника: Лещенко шокировал заявлением о "Голубом огоньке"
17:17
В Казани посетительница магазина устроила дебош
16:24
Ушел молодым: проклятый рак унес жизнь звезды телеканала "Россия"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
Красивые глаза: набравшаяся смелости 44-летняя Гурцкая впервые предстала без очков
"Нету животика!": зачавшая в 44 года Орлова резко перестала быть мамой
Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон
Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа
По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Школа №2094 в Новой Москве получила здание под детский сад

Школа №2094 в Новой Москве получила здание под детский сад

В новом корпусе разместились игровые, спальни и буфеты, а также медицинский блок, музыкальный и спортивный залы.
прочитано 214 раз

Троицкий и Новомосковский административные округа столицы продолжают активно развиваться, увеличивая число местных жителей. Разумеется, власти города прикладывают значительные усилия, чтобы создать в новых районах комфортную городскую инфраструктуру, в том числе. Особое внимание уделяется обустройству школ и детских садов.

ПО ТЕМЕ

В Москве стартовала реконструкция Гончаровского пруда

Тритий за год детский сад построили в Некрасовке

Вообще для столичных властей очень важно, чтобы в каждом районе москвичи могли получать качественное школьное образование. При этом но новые объекты, конечно же, должны соответствовать всем требованиям безопасности и комфорта. Кстати, давно доказано, что красивая и опрятная окружающая среда положительно влияет на процесс обучения.

Системе образования в Москве уделяется приоритетное внимание. сегодня во всех районах города строятся современные, комфортабельные и доступные школы, а также дошкольные учреждения. Так, школа №2094 в Новой Москве получила здание под детский сад со всей необходимой инфраструктурой.

Новое здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположено на Саларьевской улице поселения Московский. Новый корпус школы №2094 имеет три этажа. Об этом рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Здание расположено на Саларьевской улице (дом 11 а) в поселении Московский. В нем разместились игровые, спальни и буфеты, а также медицинский блок, музыкальный и спортивный залы", — подчеркнул чиновник.

Новый корпус школы на благоустроенной территории, которая идеально подходит для прогулок и занятий. Для детей уже установили игровые и спортивные площадки. Помещении в здании детского сада приспособлены для людей с ограниченными возможностями, а все входы в него находятся на уровне земли.

К слову, в Новой Москве недавно открыли современную школу "Энергия". Образовательное учреждение может принять до 1325 учеников. Ультрасовременное образовательное учреждение имеет собственный лабораторно-исследовательский центр, многофункциональный амфитеатр, двухэтажное кафе и большой спортивный зал. Об этом ранее сообщали "Дни.ру".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 12 октября 2022, 19:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон

Роковая ошибка
Недвижимость

С лепниной и картиной Репина: лучший пентхаус Украины продают за баснословную сумму

Квартира с видом на Черное море

Шоу-бизнес

По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар

Произошли перемены

Шоу-бизнес

Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа

Теперь одна

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
В Казани посетительница магазина устроила дебош
"Сразу же к врачу": в школе Красноярска лампа рухнула на детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+