В Москве стартовала реконструкция Гончаровского пруда

Пугачева на концерте Земфиры Гурцкая показалась без очков Игры Сонник

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их
партнеры
Среда
12 октября
Лента новостей
21:45
Тревога и ужас: меркантильный Галкин* бросил Пугачеву после скандальной выходки
21:45
Измотанная Собчак вернулась из эмиграции
20:47
Бледную Толкалину нашли лежащей на костях
20:02
Нелепо вырядившуюся Долину крепко приложили: Так все безвкусно
19:47
В Тюмени грузовик сбил мужчину
19:40
Под Наро-Фоминском подростки угнали и сожгли автомобиль
19:13
Бывший любовник повторяет печальный опыт Бузовой
19:05
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
18:20
"Сумасшедшая": Принц Гарри отправил истеричную Маркл лечиться
17:45
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
17:32
В Омске машина перевернулась на бок при ДТП
16:46
Сменившего пол Башарова поймали с замужней блондинкой
16:00
"Начался острый приступ": покрывшаяся пятнами Седокова мается без укола
15:11
"Настоящие друганы": кто из звезд навещает уголовника Ефремова в тюрьме
14:55
Опустившаяся Тодоренко сунула россиянам под нос голую грудь: Очень тяжело!
14:27
"Планировала раньше": ушедшая из дома Костенко ответила на вопрос о разводе с Тарасовым
14:19
Реснички и румяна: нанесший "бабский" марафет одинокий Пьеха раскрыл свою ориентацию
13:55
По суду не отобрать: раскрыта схема отхода шикарной квартиры Моисеева чужому человеку
13:53
Как договориться о скидке при покупке жилья на вторичном рынке?
13:38
"Сидят, критики!": накинувшихся на Королеву россиян поставили на место
13:31
На себя не похожа! Синюшную Орбакайте нашли проколотой насквозь после жуткой грызни с Пугачевой
13:19
Двух казанских мошенников поймали в Королеве
13:01
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд
12:29
По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар
12:04
"Мы семья": Падкий на молодых мальчиков Цискаридзе явил миру своего любимого партнера
11:40
Первый муж был абьюзером, а второй уже несколько лет в бегах: непростая личная жизнь Жасмин
11:09
Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа
10:59
Раскройся пошире: Семенович расплакалась от боли при попытке засунуть в себя инородное тело
10:37
Звезда сериала "Она написала убийство" Лэнсбери скончалась на 97-м году жизни
09:58
"По миру крошки собирает": Никому не нужный со своими шуточками Галкин* побирается на чужбине
09:52
С лепниной и картиной Репина: лучший пентхаус Украины продают за баснословную сумму
09:31
Нет протечки: уникальные прокладки помогают пережить непростые дни отказавшейся от белья Погребняк
08:58
Брошенная мужем старушка Пугачева перестала скрывать любовь к женщинам: Ласкали друг друга на людях
08:57
Долгострой Быстрицкой продадут на торгах
08:51
Недвижимость в России может подешеветь на 30% – риелтор
06:07
Тысячи домов в России могут остаться без УК
04:08
Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон
02:16
Жилье в Новой Москве подорожало на 15%
00:52
Спелись: жена иноагента Пугачева появилась в Израиле на концерте критикующей Россию Земфиры
00:03
День памяти Кириака Отшельника: 12 октября в православном календаре
21:27
Российские работодатели раскритиковали молодых соискателей
21:04
"Таню люблю": поцелуи дочери Порошиной с девушкой всполошили Сеть
20:58
"Жадность нас погубит": мошенники обманули дизайнера одежды Юлию Гагуа
20:39
Назван самый удобный вариант покупки квартиры в Москве
20:29
Откачавшую жир Семенович обрызгали ядом
19:51
"Я тебя люблю, но до свидания": в вопросе о лишении родительских прав Галкина* поставлена точка
19:13
Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема антибиотиков
18:52
Остались без праздника: Лещенко шокировал заявлением о "Голубом огоньке"
17:17
В Казани посетительница магазина устроила дебош
16:24
Ушел молодым: проклятый рак унес жизнь звезды телеканала "Россия"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
Красивые глаза: набравшаяся смелости 44-летняя Гурцкая впервые предстала без очков
"Нету животика!": зачавшая в 44 года Орлова резко перестала быть мамой
Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон
Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа
По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Москве стартовала реконструкция Гончаровского пруда

В Москве стартовала реконструкция Гончаровского пруда

Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для москвичей.
прочитано 207 раз

В последние годы в российской столице проходят масштабные работы по реконструкции территорий у воды. Власти уделяют огромное внимание очистке водоемов и строительству вокруг них новых инфраструктурных объектов. Городские набережные со временем преображаются, становятся комфортными и доступными. Аналогично модернизацию проходят и парки Москвы, являющиеся для местных жителей точками притяжения.

ПО ТЕМЕ

В Свиблове на бывшей промзоне Северянин появится 4,7 тысячи рабочих мест

Первый этап реновации в Москве завершен на 40%

Зону отдыха в Гончаровском парке тоже ожидает масштабная реконструкция. Роботы по обновлению одноименного пруда уже стартовали. Специалисты намерены очистить водоем от иловых отложений, обновить берега и ложе, а также отремонтировать водосбросное сооружение.

К слову, столичные водоемы регулярно проходят обследование. Если специалисты выявляют проблемы, они принимают решения об их реконструкции. Список водных объектов формируют каждый год, при это власти учитывают пожелания местных жителей.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы по благоустройству на северо-востоке столицы завершатся в 2023 году.

"Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей. Возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В рамках проекта очистим объект от иловых отложений, обновим берега и ложе, отремонтируем водосбросное сооружение. Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года", — отметил чиновник.

По своей конструкции водоем является непроточным, поэтому в нем с легкостью может накапливаться ил. Общий объем отложений сегодня достигает 800 кубометров. Специалисты должны будут в обозначенные сроки очистить пруд, а также восстановить прибрежную линию. На участке протяженностью порядка 300 метров сегодня наблюдаются разрушения. Кроме того, необходимо отремонтировать водосбросную камеру, которая уже перестала выполнять свою функцию по регулированию уровня воды.

Реконструкция Гончаровского пруда пройдет в несколько этапов. На первом водоем осушат и очистят, увеличив его среднюю глубину с двух до трех метров. На втором – отремонтируют железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. После этого обновят существующий водовыпуск, чтобы уровень воды сохранялся на строго определенных отметках.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 12 октября 2022, 17:54 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон

Роковая ошибка
Недвижимость

С лепниной и картиной Репина: лучший пентхаус Украины продают за баснословную сумму

Квартира с видом на Черное море

Шоу-бизнес

По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар

Произошли перемены

Шоу-бизнес

Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа

Теперь одна

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
В Казани посетительница магазина устроила дебош
"Сразу же к врачу": в школе Красноярска лампа рухнула на детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+