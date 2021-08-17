В Выхино-Жулебино построят пешеходный переход через Лермонтовский проспект

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Вторник
17 августа
Лента новостей
18:46
"Это кошмар": Збруев вышел из себя от чудовищного скандала на сцене
18:29
"Вот это агрегат!": россияне ахнули при виде огромного полового органа Цискаридзе
18:05
"Ничего нет": униженный Лоза взвыл от безденежья
17:58
В Мытищах охранники предприятия уснули во время ограбления
17:57
К опьяненному славой и деньгами актеру "Универа" пришло отрезвление: Теперь стыдно
17:44
"Павлиньи перья": Садальский размазал избранника Максаковой
17:23
"Пиар – тоже работа": Снаткина рассказала об участии малолетней дочери в ток-шоу
17:06
Экс-премьер Украины Азаров высказался о ситуации в стране: Нация деградирует
17:06
Кещян из "Универа" раскрыл причины лютой ненависти к Кожевниковой: Нервы на пределе
16:42
"За пределами добра и зла": Гаркалин взорвался из-за скандальной выходки
16:36
На территории завода в Кургане произошел пожар
16:27
Известная телеведущая показала из трусов свою черную киску
16:20
"Аж мурашки побежали": внучка Зудиной поразила сходством с Табаковым
15:59
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
15:58
Набросившегося на Монеточку Костюшкина оставили с носом
15:51
Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой
15:39
Муж-итальянец превратил жизнь известной актрисы в кошмар: отобрал ребенка и выставил невменяемой
15:27
Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой
15:23
"Заколдовали экстрасенсы": Марат Башаров бросил пить
15:19
Билан показал кадры со съемок нового "Голоса"
15:10
Стало известно о скандалах и ругани между измученной родами Арзамасовой и Авербухом
15:06
Снигирь рассказала об отношениях с молодым мужчиной: Мы очень разные
14:42
Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе
14:33
Политолог Шаповалов рассказал о "циничной" внешней политике США
14:26
43-летняя Климова в калошах устроила концерт на пне
14:11
"Тряпка": раскрыта тайная зависимость Омарова
14:06
Стало известно о монтаже видео с кадрами избиения сына Пьехи
14:05
За гранью: звезда "Игры престолов" 10 часов истязала коллегу на съемках сериала
14:00
Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова
13:37
Военный эксперт Петров: США кинут Украину
13:35
Названы сроки прихода четвертой волны коронавируса в Россию
13:34
"Как мы ждали!": Николаев и Валерия представили миру плод своей любви
13:21
Приступы и страшные боли: что известно о последних годах жизни Абдулова
13:04
Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока
12:56
"Она вообще жива?": Солнцеву посоветовали влить свежую струю в отношения с престарелой женой
12:47
В массовом ДТП на Кубани погиб человек
12:29
Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко
12:28
В Московской области разбился самолет Ил-112В
12:19
Тренер из Подмосковья украл у своего подопечного 25 миллионов рублей
12:15
"Меня никто не бил": засветившая кровоподтек Мельникова начала оправдываться
12:10
"После лекции подозвал, достал конвертик": звезда "Счастливы вместе" об отношениях с Табаковым
12:08
Могила Глаголевой утонула в день памяти
12:00
В Новосибирске мужчина ограбил банк с пистолетом-зажигалкой
11:47
В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса
11:34
"Жировая ловушка": 47-летняя Волкова наотрез отказалась от операции
11:31
"Мужик должен оставаться мужиком": бегающего в платье Милохина прилюдно приложили
11:29
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
11:15
"Миссия выполнена": Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана
11:11
"Отстань от маленькой богини!": измученная дочь шантажирует упертую Анисину уходом из дома
10:57
"Будет долбить его зонтиком": молодому рэперу предложили присмотреться к Долиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
Кушанашвили: Кабаева поставила Утяшеву на колени
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы
В Москве решают судьбу Лукашенко – аналитик Уитмор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Выхино-Жулебино построят пешеходный переход через Лермонтовский проспект

В Выхино-Жулебино построят пешеходный переход через Лермонтовский проспект

О строительстве нового пешеходного перехода через Лермонтовский проспект рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
прочитано 127 раз

Районы Москвы продолжают развиваться во многом благодаря местным жителям, ведь кому, как не им, лучше знать, где нужен переход, новая детская площадка или сквер. Столичные власти всегда идут навстречу жителям, поэтому везде появляются необходимые объекты инфраструктуры.

ПО ТЕМЕ

Парковки, велопрокат и десяток переходов сделают у станций МЦД-2

Территории у станций Серп и Молот, Москва Товарная и Калитники будут благоустроены

Так, для удобства и безопасности жителей района Выхино-Жулебино на Лермонтовском проспекте построят новый пешеходный переход. Он появится между улицами Привольная и Пронская, возле дома 2, корпус 1. Сооружение появится в течение ближайших трех лет.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что благодаря новому переходу пешеходы смогут безопасно пройти через Лермонтовский проспект в сторону железнодорожной станции Косино. Для удобства предусмотрено две лестницы, два пандусных схода, а также лифты для маломобильных граждан.

"Мы завершили торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации. Контракт будет заключен в ближайшее время с ООО "Проектный институт развития городской инфраструктуры", – сообщил Загрутдинов.

Напомним, железнодорожная станция Косино станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) "Крюково – Ипподром", запуск которого запланирован на 2022 год. В 2019 году в Выхино-Жулебино открылась станция метро "Косино" Некрасовской линии. Благодаря этому разгрузился южный участок Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее "Дни.ру" писали о строительстве надземного пешеходного перехода в Сосенском через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Проект недавно одобрила Москомархитектура. Он будет реализован в рамках строительства развязок на этой магистрали на участке от транспортно-пересадочного узла "Столбово" до улицы Поляны.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сооружение появится недалеко от улицы Александры Монаховой. Его длина составит примерно 100 метров, а ширина – четыре метра. Пешеходный переход оборудуют тремя лестничными сходами. С каждой стороны сделают пандусы для колясок. Под мостом сможет проехать автомобиль высотой до пяти метров.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 18:26 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень

Артист похоронен в глухом селе
Шоу-бизнес

Получающая зарплату в "Ленкоме" Поргина разнесла театр: Этого мало

Она не выходила на сцену 30 лет
Шоу-бизнес

"Отстань от маленькой богини!": измученная дочь шантажирует упертую Анисину уходом из дома

Джигурда о семейной драме
Шоу-бизнес

Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна

Обнародованы ночные кадры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+