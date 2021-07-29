В Сосенском построят надземный переход через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Пешеходный переход расположится недалеко от улицы Александры Монаховой.

Строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – очень важный проект. Эта дорога станет полноценным дублером МКАД на юго-западе столицы. Она будет полностью готова в 2024 году. В настоящий момент идет строительство третьего участка магистрали, а также – работа над всей необходимой инфраструктурой.

Недавно Москомархитектура одобрила проект надземного пешеходного моста через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Сооружение появится в поселении Сосенское недалеко от улицы Александры Монаховой. Этот проект будет реализован в рамках строительства развязок на этой магистрали на участке от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Столбово" до улицы Поляны.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пообещал, что визуально конструкция будет легкой и воздушной. Такого эффекта хотят достичь с помощью белой отделки из металлокассет и максимально возможного процента остекления.

Длина перехода составит около 100 метров. Его оборудуют тремя лестничными сходами. С каждой стороны будут пандусы для колясок. Ширина сооружения – четыре метра. Под мостом сможет проехать автомобиль высотой до пяти метров.

"Строение позволит с комфортом пересечь трассу и при этом будет выглядеть приятно", – отметил Сергей Кузнецов.

Напомним, первый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Киевского до Калужского шоссе был открыт в 2018 году. Через год запустили второй участок трассы – от Калужского шоссе до улицы Александры Монаховой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в поселении Вороновское отремонтировано около 11 километров дорог. Они проходят через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка, село Вороново. Реконструкция началась в прошлом году. Проезжую часть расширили до 7,5 метров. Также отремонтировали и уложили новое асфальтобетонное покрытие.

Для пассажиров общественного транспорта установили 23 современных остановочных павильона с зарядными станциями для гаджетов и беспроводной связью, а также три остановки типа "флаг". Кроме того, появились четыре светофора и новые тротуары.