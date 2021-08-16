Парковки, велопрокат и десяток переходов сделают у станций МЦД-2

Благоустройство территории проведут у станций МЦД-2 Красный Строитель, Покровское и Котляково. Благодаря этому появятся удобные маршруты для пешеходов от дома до платформ, а также современная дорожная инфраструктура, сообщается на портале mos.ru.



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