Как за 11 лет преобразились берега Москвы-реки

В Москве привели в порядок уже 32 набережные.

Набережные Москвы стали комфортным местом для пеших прогулок, пробежек и езды на велосипеде. Хотя еще одиннадцать лет назад многие такие места выглядели иначе. Их сложно было назвать украшением столицы.

В 2010 году была запущена программа комплексного обустройства берегов Москвы-реки. Благодаря ей 32 набережные, общая протяженность которых составляет 60 километров, стали комфортными местами для отдыха. Там оборудовали пешеходные пространства, смотровые площадки, велодорожки, посадили кустарники и деревья, установили скамейки и урны.

Крымская набережная стала первой, где прошло благоустройство. Это место привели в порядок в 2013-м. В 2014-2015 годах работы прошли на Фрунзенской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных. Кремлевская набережная преобразилась в 2016-м.

В следующем году были благоустроены Овчинниковская и Озерковская набережные. После окончания работ там осталось по одной полосе движения, для пешеходов появились новые места отдыха. Кстати, в 2017-м привели в порядок и набережную в Капотне. Там появился целый парк на берегу Москвы-реки.

В 2021 году будет завершено благоустройство двух набережных около Киевского вокзала – Тараса Шевченко и Бережковской. Также скоро преобразятся Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные.

"Одна из особенностей проекта благоустройства острова Балчуг — условное разделение пространства на историческое (вдоль линии домов) и современное (у воды)", – отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

В ведомстве сообщили, что на набережных установят 540 новых опор освещения с энергосберегающими лампами. Часть опор будет выполнена в стиле "ретро", а другие – в минималистическом. Это также подчеркнет разделение территорий.

Власти не забыли и про благоустройство Репинского сквера, который был открыт в 1948 году. Здесь установят фонари, скамейки, урны в стиле конца 40-х годов XX века, а также оборудуют новый проход на Болотную набережную. Работы будут завершены, предположительно, в сентябре 2021 года.