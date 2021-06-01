Дворец бракосочетания на Бутырской улице открылся после капремонта

За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Вторник
1 июня
Лента новостей
16:53
"Ни с кем не увидите": оставленная Тимати Решетова отказалась от личной жизни
16:49
Спрятавшая лицо ребенка невестка Валерии сделала пугающее признание
16:28
Пуговка из "Папиных дочек" эмигрирует из России
16:18
"Вычеркиваю из жизни!": бывшая жена солиста Little Big прошлась по ненавистному человеку
16:01
Две трагедии в семье Королевой: сын с ДЦП и малыш-аутист
15:47
Марина Александрова рассказала о тяготах материнства и неосуществленных мечтах
15:35
Зеленский назвал "Северный поток – 2" флеш-роялем для России
15:35
Лужи крови и тюрьма: солист Rammstein заявил о ненависти к детям
15:08
Гузеева с детьми на руках публично покаялась: Стыдно
15:04
"Больше не будет мужа": разведенная Ида Галич поставила крест на личной жизни
14:54
Копия отца: Зудина показала наследницу от Табакова
14:53
Что привез Лукашенко Путину в черном чемодане
14:43
Исполнитель роли Неда Старка бросил смотреть "Игру престолов" после первого сезона
14:33
"Росатом" выпускает "зеленые" облигации на 100 миллиардов рублей
14:31
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию
14:26
Лукашенко высказался о делах задержанных Протасевича и Сапеги: Следствие проведут в Белоруссии
14:24
Вдова Грачевского рискует лишиться самого дорогого
14:15
В Воронеже загорелся магазин бытовой техники
14:14
Опасно для жизни: появилась информация о нетрадиционных родах Маркл
14:11
В Кремле сообщили о датах возобновления полетов из России в Египет
14:05
Умерла актриса "Секретных материалов" и "Без лица"
13:42
"Уже очередь выстраивается": 12-летнюю дочь Кати Лель атаковали парни
13:39
Война адвокатов: новый поворот в деле Пелагеи и Телегина
13:33
Стало известно о сильном подорожании отдыха в Крыму
13:32
"Жить в неврозе и прыскать желчью": богатую Канделаки отчитали за жадность
13:30
В Подмосковье пенсионер внезапно "воскрес" после похорон
13:26
Культовому сериалу "Королек – птичка певчая" 35 лет: судьбы актеров второго плана
12:54
Житель Удмуртии убил ребенка и надругался над трупом
12:49
"На органы пустить могут": Максакова заявила о смертельной опасности
12:38
Миллиардер Потанин назвал способ снизить цены на квартиры в России
12:37
Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы
12:26
Голую и мокрую Глюкозу сняли за шалостями в ванной
11:50
"Он тебя не обидит!": бойкий Галкин довел маленькую дочь до слез
11:47
Шепелев на людях начал визжать от увиденного: Настоящий шок
11:39
Зеленский заявил об угрозе "российского блицкрига" в Донбассе
11:29
Так и не простила: актер Кравченко бросил жену после несчастья с сыном-грудничком
11:16
"Меня просто грубо изнасиловали": Дана Борисова раскрыла жуткую правду
11:04
Под Нижним Новгородом из-за схода грунта в овраг рухнули дома
10:58
Проблемы со здоровьем: Орбакайте предупредили о серьезном риске
10:57
"Как Жанна": обнаженная Орлова вывалила грудь
10:45
Стало дурно у здания суда: актера Марка Горонока развели с женой
10:39
В Москве взрывом выбило стекла квартиры
10:27
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
10:09
Боялась тюрьмы: Салтыкова рассказала об измене бывшего мужа с несовершеннолетней
09:49
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
09:44
Под Челябинском поезд насмерть сбил ребенка
09:30
"Лжец!": погрязший в долгах Зайцев пошел на крайние меры
09:26
"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа
09:06
Гора мусора: получившие наследство родственники наплевали на могилу Жванецкого
08:55
"Свинья!": Свиридова поругалась с самовольным сыном
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Дворец бракосочетания на Бутырской улице открылся после капремонта

Дворец бракосочетания на Бутырской улице открылся после капремонта

Дворец бракосочетания №4 будет работать без выходных.
прочитано 208 раз

В Москве можно зарегистрировать брак с размахом. В столице открыли множество уникальных площадок – Останкинскую телебашню, стадион "Лужники", старинные особняки. Дворцы бракосочетания также пользуются огромной популярностью. К их состоянию относятся бережно, ведь церемонии должны проходить идеально.

ПО ТЕМЕ

Реконструкция стадиона "Москвич" может завершиться раньше срока

Почти 100 фасадов жилых домов приведут в порядок на юго-востоке Москвы

Так, в 2019-м было принято решение о проведении капитального ремонта во Дворце бракосочетания №4 на Бутырской улице. Реконструкция здания заняла больше года. Площадь для торжественной регистрации увеличили до 1,3 тысячи квадратных метров, включая просторные фойе для гостей на первом и втором этажах.

Площадь главного зала на втором этаже составляет 128 квадратных метров, в высота потолков – семь метров. Здесь могут находиться до 50 гостей. В здании также был оборудован малый зал площадью 55 квадратных метров. Он вмещает до 22 человек.

Также были отреставрированы исторические элементы здания. Вернули первоначальный вид мраморной лестнице, ведущей на второй этаж, колоннам и многоярусной люстре в главном зале. На первом этаже уложили новый пол из мрамора.

"Здание находилось в достаточно сложном техническом состоянии, его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец бракосочетания, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в комфортной и торжественной обстановке браки москвичей. И я думаю, что и другие загсы, дворцы бракосочетания также будут пользоваться популярностью", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

1 июня 2021 года во Дворце бракосочетания №4 начали проводить торжественные церемонии. Стоит отметит, что здесь же оказываются и другие услуги: например, внесение изменений и исправлений в ЗАГС, выдача повторных свидетельств и справок о заключении брака из архива, восстановление или аннулирование записей актов о заключении брака, проведение торжественных церемоний чествования юбиляров супружеской жизни.

Стоит отметить, что долгое время этот загс был единственным, где могли заключить брак граждане стран дальнего зарубежья. С 2019 года такую услугу предоставляют все загсы Москвы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ www.mos.ru
Автор: 1 июня 2021, 14:58 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа

Что случилось в звездной семье
Шоу-бизнес

Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы

Ведущая изменилась
Шоу-бизнес

"Вычеркиваю из жизни!": бывшая жена солиста Little Big прошлась по ненавистному человеку

Женщина жестко ответила на интервью
Шоу-бизнес

"А кому бы я дала": Муцениеце назвала свои объекты вожделения

Актриса пооткровенничала

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+