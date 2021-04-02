Памятник авиаконструктору Яковлеву в Чапаевском парке отреставрируют

1 апреля исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора Александра Яковлева. В Чапаевском парке отреставрируют памятник, открытый в его честь.



Александр Яковлев родился в Москве в простой семье служащих. Еще в школе он увлекался моделированием и ходил в авиамодельный и планерный кружок. После окончания школы трудился мотористом летного отряда Военно-воздушной Академии имени Н. Е. Жуковского.

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В 1924-м Яковлев создал свой первый летательный аппарат — планер АВФ-10, который премировали как один из лучших советских планеров на всесоюзных соревнованиях.

Академик, генерал-полковник авиации, лауреат Ленинской, Государственной и шести Сталинских премий, депутат Верховного Совета СССР Александр Яковлев был десятикратным кавалером ордена Ленина. Памятник в Чапаевском парке в Хорошевском районе ему установили еще при жизни как признание огромных заслуг в деле развития советской авиации.

Сегодня памятник Александру Яковлеву является объектом культурного наследия. Проект его реставрации готовит Мосгорнаследие. Для разработки научно-проектной документации специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования, а также изучат все особенности данного объекта.

"1 апреля исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева. Памятник генерал-полковнику авиации установлен при входе в Чапаевский парк у Ленинградского проспекта. Сейчас по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта реставрации монумента. После согласования этой документации можно будет приступить непосредственно к работам по сохранению. Мы планируем, что памятник приведут в порядок в 2022–2023 годах. Реставрация пройдет под нашим контролем", — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



Стоит отметить, что за последние десять лет в Москве отреставрировали более полутора тысяч объектов культурного наследия — старинные усадьбы, храмы, дома и объекты инфраструктуры. Многие из них находились в удручающем состоянии. Реставрация объектов культурного и архитектурного наследия идет в столице без перерыва. Свой прежний облик обретают все новые и новые объекты.



