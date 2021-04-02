В Восточном Дегунине откроют центр социальной помощи

В Восточном Дегунине активно развивается социальная инфраструктура. Скоро там откроется центр социальной помощи.

Восточное Дегунино — небольшой район на севере Москвы площадью менее четырех квадратных километров. Но здесь есть все для комфортной жизни: поликлиники, школы, детские сады, библиотеки, спортшколы, бассейн, парк и многое другое. В районе расположены три станции Савеловского направления МЖД. Поблизости открыта Окружная Московского центрального кольца, а также станции метро "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". На его территории расположен крупнейший в Европе молочный комбинат — Лианозовский. Скоро в районе появится еще один важный объект социальной инфраструктуры – центр социального обслуживания.



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Стоит отметить, что классический собес в Москве в последние годы преобразовался в гибкую систему помощи. Каждый житель столицы, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться в социальные службы.

Одновременно с этим в столице растет продолжительность жизни — только за последние девять лет она увеличилась с 73 до 78 лет. Поэтому растет и число пожилых людей.

Москвичи старшего возраста не хотят круглые сутки просиживать дома, они намерены вести активный образ жизни, общаться друг с другом. И крайне важно приложить все усилия для того, чтобы обеспечить их такой возможностью.

Огромную работу в этом направлении проделывают городские центры социального обслуживания. Скоро еще один такой центр построят для жителей района Восточное Дегунино. Он расположится по адресу: Дубнинская улица, владение 20, корпус 4.

В четырехэтажном здании появятся просторная зона приветствия гостей, многофункциональный актовый зал, творческие мастерские, гостиная с библиотекой, кафе, кулинарная студия, медиагостиная и многофункциональный спортивный зал. А еще здесь откроют отделение социальной реабилитации и пункт проката и выдачи необходимых технических средств. Центр полностью приспособят для маломобильных посетителей. Завершить строительство планируется в начале 2022 года.

За последние несколько лет столичный район Восточное Дегунино заметно преобразился. Здесь были обновлены 82 двора и 99 детских площадок, отремонтированы три жилых дома и 606 подъездов, а также запущено три новых маршрута общественного транспорта, построен детский сад, отремонтированы две спортшколы, благоустроены территории пяти школ и восьми детских садов.