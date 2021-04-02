На пересечении МКАД с улицей Верхние Поля началась реконструкция развязки

В столичных районах Люблино и Капотня активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура. Началась реконструкция крупной развязки.

Реконструкция так называемых клеверных развязок – один из эффективных способов разгрузить МКАД. Движение становится свободнее как на самой автомагистрали, так и на прилегающих территориях.

За последние десять лет на МКАД обновили 18 развязок общей протяженностью более 150 километров. Сегодня продолжаются работы по реконструкции развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицами Верхние Поля и Капотней, а также с Липецкой улицей.

Реконструкция развязок идет параллельно с обновлением вылетных дорог внутри МКАД и на территории Подмосковья. Это позволяет значительно увеличить их пропускную способность и связать транспортную инфраструктуру Москвы и области.

Начинается реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Она очень важна для автомобилистов — из-за того, что улица разделяет сразу два района, на дорожную сеть падает большая нагрузка. Когда работы завершатся, она значительно снизится.

"Мы приступаем к производству строительно-монтажных работ по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Реконструкцию планируем завершить до конца 2023 года", — рассказал руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Во время работ планируется реконструировать более 12 километров дорог, построить семь искусственных сооружений и три пешеходных перехода. Один из этих переходов построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе. Его надземная часть будет иметь стоечно-ригельную систему, высота конструкции составит три этажа. Остекление планируется сделать витражным. Общая площадь сооружения составит около двух тысяч квадратных метров, а ширина — три метра.

За несколько лет столичные районы Люблино и Капотня преобразились. В Люблино обновили дворовые территории, детские и спортивные площадки, облагородили зоны отдыха и бульвары. Также были отремонтированы 52 дома и 1643 подъезда, построены пять детских садов. Отремонтированы 16 школ и 20 детских садов, открыт филиал № 1 стоматологической поликлиники № 4. В Капотне также обновлены территории дворов, детские и спортплощадки, парковые зоны, в том числе "Яблоневый сад" и пешеходная зона от городской больницы № 49 до памятника воинам-нефтяникам. Также здесь зеленена территория набережной Москвы-реки.