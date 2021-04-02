В Марушкинском построили пожарное депо с тренировочным оборудованием и скалодромом

В поселении Марушкинское активно развивается социальная инфраструктура.

В ТиНАО особое внимание уделяется пожарной безопасности. Чем больше пожарных депо будет в поселениях, тем меньше времени потребуется на выезд к месту ЧП.

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В 2022 году в округе будет действовать уже 17 депо. Это позволит обеспечить дополнительную безопасность жителям ТиНАО. В состав Марушкинского поселения входит 15 деревень и поселков. Чтобы дополнительно обеспечить их безопасность, в поселке Кирпичного Завода построили пожарное депо на четыре машино-места.

В депо построили тренировочную башню со скалодромом. Для удобства на прилегающей территории организовали открытую автостоянку, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Стоит отметить, что поселение Марушкинское развивается стремительно. Это касается как рекреационной, так и социальной инфраструктуры. За последнее время здесь было обновлено 30 дворов, 21 детская площадка и 12 зон отдыха, установлено 350 скамеек, приведено в порядок более 53 гектаров газонов, а также построен парк "Ручеек". Также в районе построена новая железнодорожная станция Санино и реконструирована станция Крекшино. В 2019 году был запущен автобусный маршрут №450.

Качество городской среды в Москве за последние несколько лет преобразилось до неузнаваемости. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков.

В результате реализации городской программы "Мой район" каждый уголок Москвы должен получить узнаваемый облик. Благодаря этому жизнь в городе станет еще более комфортной.

Развитие программы позволяет москвичам переставать тратить время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом, сходить в парк или посетить поликлинику — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом.

Все изменения в городе по программе "Мой район" проводят с учетом мнения москвичей. Выразить его они могут в голосованиях проекта "Активный гражданин". В ней горожане решают вопросы любого масштаба — от высадки цветов во дворе до выбора названий станций метро.