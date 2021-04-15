Для детской поликлиники в Войковском районе построят здание

В Москве появляется все больше объектов здравоохранения. Например, скоро на Головинском шоссе построят новый корпус для детской поликлиники №133.

Количество поликлиник в Москве увеличивается с каждым годом, чтобы жители всех столичных районов могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Новые медучреждения работают по новому московскому стандарту. Здания гораздо просторнее, с комфортными зонами ожидания и современным диагностическим оборудованием.

Так, в ближайшее время начнется строительство корпуса для детской поликлиники №133 в Войковском районе. В настоящий момент учреждение располагается на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Новое здание будет находиться по адресу: Головинское шоссе, дом 6а.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что разрешение на возведение объекта уже получено. Сейчас идут подготовительные работы. Трехэтажное здание планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

В новом корпусе врачи смогут принимать до 320 пациентов в смену. Помимо кабинетов для специалистов, там будут находиться помещения для приема анализов, оказания платных услуг, выдачи справок и больничных листов, педиатрического отделения, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики, лучевой диагностики, реабилитации и администрации.

Территория возле нового корпуса детской поликлиники №133 будет благоустроена. Там появятся велопарковка и современная детская площадка. Рядом со зданием также высадят кустарники и деревья, разобьют газоны.

В течение следующих трех лет в Москве планируется привести в порядок 137 поликлиник и построить порядка 30 новых таких зданий.

Говоря о развитии Войковского района, нельзя не отметить, что в этой части Москвы благоустроены 138 дворов, 114 детских и 11 спортивных площадок, озеленено 952 тысячи квадратных метров газонов, разбито 1,7 тысячи квадратных метров цветников, высажено 9,7 тысячи деревьев и кустарников.

Кроме того, в районе построена станция "Балтийская" Московского центрального кольца , обустроен надземный пешеходный переход над железной дорогой в торговый центр "Метрополис". Также благоустроены территории шести школ, шести детских садов и двух колледжей.