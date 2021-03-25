На севере Москвы откроют флагманский центр "Мои документы" с возможностью регистрации ТС

Центры госуслуг "Мои документы" сняли барьеры в общении между жителями столицы и государством. Они стали гарантом того, что взаимодействие граждан и власти будет дружелюбным и эффективным. Для того, чтобы диалог стал еще и оперативным, одним лишь высококвалифицированным персоналом не обойтись. Нужно расширять и оптимизировать сеть офисов, чтобы москвичи могли получить все необходимые услуги в нескольких шагах от дома.
"Мои документы" — универсальные точки обслуживания граждан, которые заменили более 1,2 тысячи разрозненных приемных органов власти, работавших в Москве до 2011 года. В 2020 году в городских офисах было предоставлено свыше 20 миллионов услуг.
В ближайшее время флагманский центр "Мои документы" откроется на севере Москвы. Он будет находиться в ТЦ "Метрополис" (Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8).
Стоит отметить, что флагманские центры помимо стандартных госуслуг предоставляют дополнительные: регистрацию транспортных средств (их осмотр проводится на специальной площадке рядом с центром), предоставление земельных участков в федеральной собственности без проведения торгов для юридических лиц, услуги малому бизнесу и многое другое.
Во флагмане САО будет работать 61 окно приема для предоставления госуслуг. Осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на седьмом этаже парковочной зоны в отдельном паркинге на 50 машиномест.
Также в офисе откроют современный медицинский диагностический комплекс для проведения первичных обследований состояния здоровья, туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зону общественного питания и отдыха "Мое кафе".
Стоит отметить, что район Войковский развивался очень стремительно и активно. За несколько лет здесь было обновлено 138 дворов, благоустроено более ста детских и спортивных площадок, посажены газоны и цветники, деревья и кустарники. Помимо этого развивалась и транспортная инфраструктура. Открыта станция МЦК "Балтийская", проведен капитальный ремонт школы № 224, благоустроены территории шести школ, шести детских садов и двух колледжей.
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