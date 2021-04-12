В районе Зябликово появилась новая поликлиника

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Понедельник
12 апреля
Лента новостей
20:04
"Полное муси-пуси": народ поднял на смех заявившую об инопланетянах Катю Лель
19:59
Маколей Калкин впервые стал отцом
19:36
Голикова объявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией
19:24
Теряющий память Алибасов разрешил глумиться над своим телом
19:21
"Сколько ей лет тогда?": Галкин шокировал видео стареющей Пугачевой
19:16
Умер олимпийский чемпион по волейболу Люгайло
19:00
Россия приостанавливает чартерные рейсы в Турцию
18:40
"Больше так не хочу": загнанная Решетова взмолилась о пощаде
18:40
Притащил домой любовницу при дочери: звезда "Иронии судьбы" раскрыла подноготную семейной жизни
18:29
Заявление Зеленского о роли Украины в освоении космоса оценили: Русофобия и неуемная злоба
17:31
"Сорокалетняя школьница": вырядившуюся в дорогущий костюм Бузову разнесли
17:16
Во Владикавказе неизвестный захватил магазин и угрожал взорвать бомбу
17:15
Собчак закидали камнями за оскорбление россиян
16:54
Эксперт Рогов: Зеленский получил установку от США на начало войны в Донбассе
16:52
В Подмосковье мужчина устроил на свадьбе стрельбу из машины
16:41
"Вам все льстят": оголившейся Королевой дали под дых
16:41
В московском фитнес-клубе убили мужчину
16:34
Разлучницу Макееву публично освистали за роман с женатым: Ходит по костям
16:22
"Не очень счастливая в жизни": Жулин облил помоями свою бывшую
15:58
Волочкова в перьях вызвала оторопь
15:49
Крутой решил жить вместе с Киркоровым в роскошном особняке
15:49
Звезда "Бриллиантовой руки" обнаружена мертвой
15:44
"Случилась болезнь у ребенка": как в семью Абрамовой пришла беда
15:31
В Париже в результате стрельбы погиб человек
15:25
В Щелкове проводят проверку по факту смерти грудного ребенка
15:22
Стало известно о кардинальных переменах во внешности проблемной дочери Успенской
15:09
"Такой бред!": самоуверенную Ланскую безжалостно растоптали в эфире
15:03
Цискаридзе устроил разнос коллегам из Большого театра
14:54
"Гармоничной семьи не будет": Буланова узнала об измене мужа из ТВ-шоу
14:50
Это была ошибка: Навка объяснила провал своей дочери на соревнованиях
14:47
Песков ответил на вопрос о дополнительных выходных в мае
14:37
В Петербурге на пожаре погиб спасатель
14:25
Лукашенко скорее уничтожит всю страну, чем откажется от власти – политолог Суздальцев
14:24
Тиктокерша Карнавал вытащила наружу горькую правду о прошлом Ларисы Долиной
14:04
"За детьми как за хлебом": показавшая лицо младшего сына Рудковская сделала заявление о пятой беременности
14:00
В Мосгордуме назвали справедливое место для памятника Александру Невскому
13:50
Не до этого: Меган Маркл не явилась на похороны мужа британской королевы Елизаветы
13:46
Ани Лорак удивила поклонников воссоединением с бывшим мужем-изменщиком
13:39
Вскрылась правда о тайном романе скандалистки Бузовой
13:28
В США украинка набросилась на семью мусульман из Египта
13:23
Пролежни и адская боль: изувеченная экс-супруга Аршавина пожаловалась на мучительные последствия операций
13:17
Жителя области задержали за сообщение о теракте в центре Москвы
13:14
"За рулем был не Ефремов!": адвокат Пашаев назвал настоящего виновника смертельной автоаварии
13:01
Мурманского священника заподозрили в убийстве собаки
12:59
"Раньше с нами был папа": Анастасию Макееву считают разлучницей
12:43
В Петербурге во время поножовщины у клуба пострадали люди
12:43
Повзрослевшие дочери отказываются от контактов с Брежневой
12:39
Юный спортсмен впал в кому после неудачного прыжка
12:26
Рак и генетические заболевания: встревоженная Галич откровенно о тяжелом состоянии
12:25
В центре Екатеринбурга нашли труп
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
Отказывается съезжать с квартиры: родственники пытаются выкурить потерпевшую фиаско вдову Марьянова
Мой район
В районе Зябликово появилась новая поликлиника

В районе Зябликово появилась новая поликлиника

В Москве становится все больше медицинских учреждений. Например, скоро в Зябликове откроется поликлиника.
прочитано 243 раза

Власти Москвы понимают, что жители каждого района должны получать качественную медицинскую помощь, поэтому объекты здравоохранения продолжают строиться. Новые поликлиники работают по новому московскому стандарту. Они гораздо просторнее, имеют комфортные зоны ожидания и используют современное диагностическое оборудование.

ПО ТЕМЕ

Строительство детской поликлиники в Савеловском районе завершится в 2022 году

В Перове квартиры по программе реновации получат 160 семей

Облику здания медучреждения уделяется особое внимание. При строительстве применяются свежие дизайнерские решения, поэтому в новых поликлиниках и больницах приятно находиться. А хорошее настроение – первый шаг на пути к выздоровлению.

Так, скоро в столичном районе Зябликово откроется поликлиника на 420 посещений в смену. Строительные работы уже завершены. Здание подключили к сетям инженерно-технического обеспечения. Поликлиника находится по адресу: Ореховый бульвар, дом 28.

Отмечается, что в медучреждении будет необычная и очень важная специализация – оказание помощи людям, которые подверглись негативному воздействию на радиационно-опасных производствах. Работать будут специалисты Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий.

В течение следующих трех лет в столице хотят построить еще 70 объектов здравоохранения, включая 20 больничных корпусов, 36 поликлиник и четыре подстанции скорой медицинской помощи.

Нельзя не заметить, как быстро развивается Зябликово. Там обновлены 159 дворов, три сквера и три парковые зоны. Обустроены три площадки для выгула собак и три пункта велопроката. В этом же районе открыты станции "Зябликово" и "Шипиловская", благоустроены территории 25 образовательных учреждений, открыт каток с искусственным льдом и реконструирована Бесединская развязка.

Напомним, в Москве запущена программа "Мой район", главной задачей которой является комплексное обустройство каждого района и формирование качественной социальной инфраструктуры. Благодаря этому проекту горожане живут в более комфортной среде.

Ранее "Дни.ру" писали, что строительство детской поликлиники в Савеловском районе завершится в 2022 году. Медучреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Автор: 12 апреля 2021, 18:48 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова

Большое горе в семье
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников воссоединением с бывшим мужем-изменщиком

Певица вернулась к экс-супругу
Шоу-бизнес

Рак и генетические заболевания: встревоженная Галич откровенно о тяжелом состоянии

Ей было страшно за сына
Шоу-бизнес

Вскрылась правда о тайном романе скандалистки Бузовой

Звезда переживает непростой период

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+