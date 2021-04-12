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Мой район
В "Доме военных" на Малой Никитской пройдет капитальный ремонт

В "Доме военных" на Малой Никитской пройдет капитальный ремонт

В Пресненском районе отремонтируют старый дом. Он был построен в 1944 году для семей военнослужащих.
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В Москве запущена программа "Мой район". Проект предусматривает не только благоустройство территорий и строительство школ, но и бережное сохранение старых зданий. В рамках программы в столице реставрируют жилые дома. Их ремонтируют как снаружи, так и внутри.

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Капитальный ремонт Строгинского моста проведут меньше чем за год

В городе одновременно приводят в порядок сотни домов для того, чтобы москвичи жили в максимально комфортных условиях. При проведении ремонтных работ учитывается мнение горожан. Иногда жители сами выступают их инициаторами.

Так, скоро начнется капитальный ремонт в "Доме военных", который находится по адресу: улица Малая Никитская, дом 2/1. Здание было построено по проекту архитекторов Николая Селиванова и Ксении Кисловой во время Великой Отечественной войны.

Дом, который возвели для семей военнослужащих, стал доминантой площади Никитские Ворота. У здания необычный силуэт и пышный декор.

Специалисты приступят к ремонту дома в 2021 году. В настоящий момент разрабатывается проектная документация. Будут отремонтированы фасад здания, крыша, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Подъезды и подвал также приведут в порядок.

Местным жителям не будут причинять неудобств. Строительно-монтажные работы проведут в соответствии со всеми правилами. Также специалисты будут следовать регламенту соблюдения тишины.

Стоит отметить, что Пресненский район быстро развивается. Там было благоустроено 12 улиц, расположенных внутри Садового кольца, а также 38 прилегающих территорий. Помимо этого, открыты две станции Московского центрального кольца и два новых детских сада, реконструирован детский парк "Пресненский" и отремонтирован музей-театр "Булгаковский дом".

Ранее "Дни.ру" писали о ремонте двух старинных жилых домов в центре Москвы. Специалисты приведут в порядок многоквартирный дом, который находится по адресу: Серебрянический переулок, д. 9. Здание было построено в 1860 году по индивидуальному проекту. Также отреставрируют многоквартирный дом на Покровском бульваре, возведенный в 1900-м.

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Фото: Ю. Иванко / www.mos.ru
Автор: 12 апреля 2021, 19:19 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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