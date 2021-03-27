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Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ

Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ

На сайте проекта "Активный гражданин" состоялось голосование, с помощью которого было выбрано название одной из новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Она появится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицеи? Народного Ополчения в раи?оне Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы и будет называться "Народное ополчение".
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В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие 112 960 человек. Больше половины – 55,02% – респондентов отдали свой голос за вариант "Народное ополчение". Идею назвать новую станцию метро "Камышевской" выбрали 35,93% проголосовавших. Оставшиеся 9,05% пользователей решили, что этот вопрос следует решать специалистам.

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Отметим, Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена представляет из себя одну из самых масштабных мировых проектов такого рода. Для российской столицы это самая масштабная программа.

Длина БКЛ составит 70 километров. В рамках проекта запланировано объединение 31 станции. Ожидается, что новое кольцо разгрузит остальные части столичной подземки.

Уже сейчас для пассажиров открыты десять станций БКЛ. Движение по первому участку было начато еще в 2018 году. Тогда на северо-западе Москвы открылись станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». В конце того же года появилась еще одна станция — «Савеловская».

В марте 2020 года пассажиров приняли «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская», в декабре — «Электрозаводская». Ожидается, что в 2021 году будут готовы принять пассажиров еще 11 станций Большой кольцевой линии метро.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Автор: 27 марта 2021, 12:09 Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник

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