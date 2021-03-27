Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ

На сайте проекта "Активный гражданин" состоялось голосование, с помощью которого было выбрано название одной из новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Она появится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицеи? Народного Ополчения в раи?оне Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы и будет называться "Народное ополчение".

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