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Москвичи обсудят проект кинотеатра в Бирюлеве Восточном

Москвичи обсудят проект кинотеатра в Бирюлеве Восточном

В Бирюлеве Восточном появится точка притяжения для проведения досуга и встреч.
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В районах Москвы создается все для того, чтобы горожане могли отдыхать, гулять и заниматься спортом. В столице есть культурные центры, библиотеки, парки, площадки, променады. Такие объекты, как правило, находятся в пешей доступности.

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Москвичи часто посещают кинотеатры, однако они, к сожалению, есть не в каждом районе. Такого места нет, например, в Бирюлеве Восточном. Местные жители неоднократно высказывали пожелания по этому поводу. Проблема может быть решена во время ремонта одного из торговых центров, находящихся в районе.

На электронные общественные обсуждения вынесен проект реконструкции здания на Бирюлевской улице (владение 51, корпус 1). Здесь хотят надстроить четвертый этаж. На этом уровне и планируется разместить кинотеатр. Там же может появиться фудкорт, развлекательная и игровая зоны.

Общественные обсуждения продлятся до вторника, 30 ноября 2021 года. На сайте "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения" можно ознакомиться с материалами проекта реконструкции, а также задать вопросы консультантам и внести пожелания.

"Все предложения граждан, полученные в ходе электронных общественных обсуждений, будут рассмотрены разработчиками проектов", – сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Напомним, в столице продолжается реконструкция советских кинотеатров. Они превращаются в современные многофункциональные центры. В ноябре 2019 года после реконструкции открылся кинотеатр "Ангара". Позже были обновлены "Эльбрус", "Будапешт", "Нева", "Рассвет", "Марс", "Высота" и "Саяны".

А недавно сдали в эксплуатацию кинотеатр "София" в Северном Измайлове. Площадь четырехэтажного здания – 65,6 тысячи квадратных метров. Скоро там заработают торговые галереи с супермаркетом, магазинами и бутиками, рестораны и кафе. Прилегающая территория уже благоустроена.

Ранее "Дни.ру" писали, что в будущем по многочисленным просьбам москвичей преобразится кинотеатр "Полярный", который находится в Южном Медведкове. На его реконструкцию потратят 49 миллионов рублей.

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Фото: АГН «Москва» / Денис Гришкин
Автор: 23 ноября 2021, 18:10 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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