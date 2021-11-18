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В Москворечье-Сабурове построят три квартала по системе урбан-блоков

В Москворечье-Сабурове построят три квартала по системе урбан-блоков

Новостройки появятся во 2-м Котляковском переулке.
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Лучшие архитекторы и архитектурные бюро мира создают проекты для Москвы. Например, в столице есть бизнес-центр, концепцию которого разработала знаменитая Заха Хадид. А скоро в городе появится жилой комплекс по проекту голландского бюро UNStudio.

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В Москворечье-Сабурове появится детский сад и школа

Московские новостройки уже давно не уступают европейским – ни по уровню комфорта, ни по дизайну. Многие кварталы строятся по системе урбан-блоков – создается приватный двор и все необходимые социальные и коммерческие объекты.

Так, три квартала по системе урбан-блоков построят в районе Москворечье-Сабурово. Новые дома появятся во 2-м Котляковском переулке (владение 1). Кварталы будут расположены параллельно друг другу и разделены проездами. Высота зданий в них будет варьироваться от шести до 12 этажей.

Судя по проекту архитектурного бюро Atrium, фасады новостроек будут выполнены в трех стилевых концепциях (modern, classic и cozy), а в отделке используют крупноформатную керамогранитную плитку трех оттенков.

"Это хороший пример квартальной застройки – с интересными архитектурными решениями, благоустроенными дворами без машин, где будет безопасно гулять детям", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, у жилых секций будет общий подземный паркинг. Первые этажи займут магазины, аптеки, салоны красоты и отделения банков. У каждого подъезда будет по два входа – с улицы и со двора. Рядом с домами обустроят велодорожки и зеленые островки.

Говоря о развитии района Московоречье-Сабурово, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроены территории трех школ, несколько парков, сквер за культурным центром "Москворечье" и зона отдыха "Борисовские пруды", построены детский сад с бассейном, подземный переход, открытый каток с искусственным льдом и развязку между Каширским шоссе и Пролетарским проездом.

Ранее сообщалось, что в Москворечье-Сабурове привели в порядок несколько десятков дворов. Рядом с жилыми домами установлены новые лавочки, урны, игровые и спортивные тренажеры. На детских площадках появилось покрытие из искусственной травы. Также высадили цветы, деревья и кустарники, установили перголы.

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Фото: mos.ru
Автор: 18 ноября 2021, 21:14 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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