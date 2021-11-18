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Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Басманном районе Москвы

Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Басманном районе Москвы

Почти 600 жителей трех домов на Госпитальном Валу переедут в новостройку на Бауманской улице.
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Власти Москвы ускоряют темпы переселения участников программы реновации в новые дома. Ежегодные объемы ввода жилья в эксплуатацию планируется увеличить практически втрое.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В Басманном районе подобрали пять стартовых площадок для возведения домов по программе. Там появится свыше 38 тысяч квадратных метров жилья. В районе расселят 26 старых домов, новые квартиры получат 3,5 тысячи человек.

На четырех стартовых площадках либо продолжается строительство, либо проектирование, либо разработка градостроительной документации. Одна новостройка на Бауманской улице уже готова и ждет своих жильцов (дом 47).

"Дом сдали, скоро получите квартиры и переедете, так что поздравляю с будущим новосельем. Дом получился шикарный — с подземным гаражом, своей площадкой, закрытым двором, хорошей отделкой. Такого бизнес-уровня дом", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев новостройку.

Эта многоэтажка была построена по индивидуальному проекту и состоит из пяти секций. Дом оформлен в черно-белой гамме, окна одного из фасадов выполнены в виде арки. Лоджии и балконы застеклены. Есть металлические корзины для кондиционера.

В доме 274 квартиры, пять из которых оборудованы для проживания людей, передвигающихся на инвалидной коляски. Для маломобильных жильцов увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

В подземном паркинге 155 машиномест. На этот уровень можно спуститься на лифтах. Первый этаж – нежилой. Там находятся технические службы, колясочные, рабочие места консьержей, а также помещения под офисы, магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.

Как и в других домах, построенных по программе реновации, в новостройке на Бауманской улице установлены общедомовые и поквартирные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

"В январе в новостройку на Бауманской улице планируется начать переселение 237 семей – это 577 жителей из трех домов на Госпитальном Валу", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Напомним, в Москве утвердили программу реновации в 2017 году. В общей сложности будет расселено 5 176 домов – это примерно 350 тысяч квартир (16,4 миллиона квадратных метров). Программа касается почти миллиона жителей столицы.

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Фото: www.mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 18 ноября 2021, 15:28 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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