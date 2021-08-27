Почти 30 дворов благоустроили в Москворечье-Сабурове

В Москворечье-Сабурове привели в порядок территорию от Каширского шоссе до улицы Москворечье между улицами Святослава Рихтера и Славского. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Кстати, в микрорайоне, который включает 26 дворов, работы по благоустройству провели в рамках программы "Мой район".
Здесь были установлены новые лавочки, урны, игровые и спортивные тренажеры. На детских площадках появилось покрытие из искусственной травы. Также здесь высадили цветы, деревья и кустарники, установили перголы, а также 55 опор наружного освещения вдоль пешеходных дорожек.
Кроме того, в микрорайоне стало больше парковочных мест. Для автомобилистов сделали "карманы". Здесь же заменили асфальтовое покрытие.
Напомним, ранее сообщалось, что в
Москворечье-Сабурове появится школа на 900 мест. Строительство здания общеобразовательного учреждения планируется завершить в первом квартале 2023 года. Школа расположится по адресу: 1-й Котляковский переулок, дом 4б.
Общая площадь здания составит почти 16,4 тысячи квадратных метров. В школе оборудуют два спортивных зала, актовый зал, блок дополнительного образования и медиатеку. Также благоустроят прилегающую территорию. Рядом с учреждением появится стадион.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Почему Долина так плохо выглядит?
Отношения моей девушки с моим отцом
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела