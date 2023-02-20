Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД

Модельер Вячеслав Зайцев вошел в историю города.



Кутюрье появился на свет в Иваново и не забыл родину, несмотря на славу и карьерный рост. Он решил привнести в культурный слой местности часть творчества — представил в 2007 году коллекцию своих шедевров моды в музее ситца. Там дизайнерские вещицы Вячеслава Зайцева по сей день радуют глаз жителей и гостей города.

Выставка "Слава Зайцев. Жизнь = Творчество" является частью постоянной экспозиции, достаточно приобрести единый билет на осмотр, чтобы взглянуть на стильные наряды. Манекены эффектно представляют креативные элементы гардероба, подчеркивая достоинства тканей и фурнитуры.

Наряды Вячеслава Зайцева как нельзя кстати подходят для музея, ведь далеко за МКАД в маленьком простом городишке народ одевается иначе. Местным чужды покупки подиумных одеяний. Они предпочитают простые легкие натуральные хлопковые ткани, производством которых и славится Иваново, да при скромных зарплатах мода уходит на второй план.

Тем не менее выставка Зайцева прижилась и вносит свою изюминку в эстетический колорит музея ситца. Это настоящая экзотика по-русски. Многие экспонаты отражают синтез национальных мотивов и трендов фэшн-индустрии.

Отдельного внимания заслуживает стеллаж, демонстрирующий парфюм "Slava Zaitsev Maroussia", который модельер создал в начале 90-х.

"Женщина — это дар природы. Она должна быть свободной, потому что только свобода позволяет ей выбирать свою одежду, свои духи и свою жизнь", — гласит цитата Вячеслава Зайцева на стекле.

