Семь шагов к прорыву: практика Теории U для бизнеса и жизни

Предприниматель, основатель сообщества Woman Wings, ментор Жанна Казанская рассказала, как принимать решения в эпоху постоянных изменений.

Мы живем в переломный момент, где черные лебеди, описанные Насимом Талебом уже прилетают не изредка, а с завидной регулярностью. Последние 3 года были так или иначе связаны с кризисами, и, как мы знаем, во время кризисов, когда возникают новые условия и новый контекст, мы все вынуждены учиться принимать новые решения. Новые решения – это такие решения, которые будут кардинально отличаться от привычных сценариев. Но одно дело сказать, а другое начать делать.



Наш мозг – очень хитрая структура. Он делает все, чтобы максимально избегать изменений, так как, по его мнению, они могут быть небезопасны и угрожать дальнейшей жизнеспособности всего организма. Для того, чтобы вы не предпринимали попытки что-то изменить и продолжали жить в старых схемах, он создает вам когнитивные искажения. Он это делает, потому что знает, что для изменений ему потребуется энергия и мощности, так как нужно будет перестроить всю систему. Конечно, для этого необходимо большое количество ресурсов, и он начинает "искажать" вашу реальность, когда вы видите не объективную картину, а только то, что мозг считает безопасным для вас, а все остальное считает "угрозой".

Когда задаешь вопрос любому человеку "Чего ты хочешь?", то все называют вещи, которые порой кратно отличаются от того, что есть сейчас. А это значит, ваше будущее должно отличаться от прошлого и настоящего. Мы имеем ограниченное представление о том, что нас ожидает в будущем, и еще меньше мы осознаем, как добиться этого, полагаясь только на накопленный опыт. Как же прийти туда, куда так хочется?

Бизнесмены и предприниматели используют технологию, одним из создателей которой является Отто Шармер, профессор технологического института в Массачусетсе (США), которую можно применять и в повседневной жизни. Она называется Теории U – это метод управления, где совмещены несколько важных аспектов: логика, чувства и действия. Этим методом активно пользуются ведущие международные и российские компании, а свою особенную актуальность метод доказал во время пандемии, когда как раз и стояла задача перестройки системы.

Из чего он состоит:

Обычно для принятия решения мы используем только логику и факты, не опираясь на чувства, как индикатор в принятии решений. Теория U предлагает не только пытаться находить ответы исключительно рационально, но также прислушиваться к чувствам и рассматривать их как равноправный инструмент вместе с разумом. Для выхода на новый уровень, предлагает использовать 7 шагов. Я рекомендую делать эту практику прорыва перед выходными или перед запланированным отдыхом, так как может занять 2-3 дня.

1. Ясность. На первом этапе нужно представить картинку будущего, сформулировать ее, увидеть. Когда она появится в воображении, можно будет выявить все ее элементы, детали, все заинтересованные стороны и ресурсы

2. Сбор информации. Далее важно не торопиться с выводами и решениями, так как это может быть распространенной ошибкой. Необходимо собрать все факты и всю информацию, которая у вас есть и что нужно добавить, чтобы то, что вы увидели претворилось в жизнь

3. Отпустить. На этом этапе нужно отложить все ваши записи и заметки минимум на 24 часа и попробовать максимально не возвращаться к тому, что вы написали. Пусть ваш мозг максимально освободиться от всей информации. Это очень важно сделать, так как пока он "паникует" и пытается решить задачу на том уровне, на котором она была создана, решения не придет. Нужно вывести его на другой уровень, а для этого нужно освободить ваш ум и выйти на медленное мышление, которое и отвечает за прорывы. Все ответы уже есть внутри нас, но наш мозг не дает к ним пробраться, так как для него это небезопасно, но как только ему поступает сигнал, что вы намерены получить эти ответы – он "сдается" и открывает вам доступ к новым знаниям и ответам, которых нет на поверхности.

4. Чувствовать. На этом этапе важно почувствовать все ответы, которые получили, как они отзываются вам на уровне тела и эмоций. Мы часто не обращаемся к области своих чувств, так как постоянно находимся в движении, нам нужно быть чем-то занятыми, что-то делать. Бывает сложно остановиться и задать себе вопрос "не что я думаю по этому вопросу, а что я чувствую по этому вопросу". Чтобы добраться до чувственной сферы, я даже увожу людей из привычной обстановки, лишая их средств связи, чтобы они смогли открыть для себя эту "слепую зону".

5. Появление нового. Пройдя все этапы, у вас начнут проявляться новые идеи и решения. Скорее всего, эти идеи сложно будет выразить словами и здесь необходимо подключить возможности для воплощения: рисуйте, лепите, создавайте образы, стройте, склеивайте. Это свидетельство перестройки мозга, так как новые образы мозгу сложно передать словами, поэтому ему нужны другие способы выражения.

6. Конструирование решения. Тут мы создаем прототипы будущего, и вы можете описать, как видите свое будущее, создав образ своего "я" из будущего.

7. Внедрение в жизнь. На этом этапе записываем список дальнейших шагов, который нам нужно предпринять для реализации задуманного

Для чего мы все это делаем? Нам нужно посмотреть на старое новыми глазами и показать мозгу эти изменения на всех уровнях, освободиться от привычных схем, которые нас раньше ограничивали. И самое главное задавать себе вопрос – что я буду чувствовать в будущем.

Именно чувства открывают дорогу к тому будущему, которые вы видите для себя, именно они дают ту мотивацию, о которой так много говорят и которая приносит результат. Благодаря чувствам, вы не ждете одобрения извне или внешнего стимула, вы сами создаете то, что заставляет вам идти к изменениям. Чувства и визуализация цели помогает активизировать все части мозга: и неокортекс (наше рациональное мышление), и лимбическая система (наши чувства и эмоции), и наш рептильный мозг (наши действия). Только так можно убедить наш мозг на всех уровнях, что новые действия приведут туда, куда мы хотим прийти и наиболее быстрым способом.