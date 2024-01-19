Как перестать бояться нищеты и научиться ценить то, что есть

Человеку сложно смотреть на привычные вещи и события по-иному. Психологи же рекомендуют поменять отношение к деньгам, чтобы всегда жить в достатке.

Любой страх у человека – это своеобразный яд, который медленно убивает личность. Как справиться с боязнью нищеты? Что сделать для осознания ценности текущего момента? почему некоторые люди никак не могут жить в достатке? На эти и другие вопросы ответила кандидат психологических наук Лариса Бутина. Ее советы публикует gazetametro.ru.

Источник страха

Он чаще всего родом из детства. Вероятно, родители часто говорили о невозможности добиться успеха без денег. взрослые, не скрываясь от детей, обсуждали темы криминального обогащения, невозможности честному человеку заработать большие деньги. Не исключено, что высказывалась зависть и презрение по отношению к обеспеченным людям. Ребенок, повзрослев, начал ассоциировать богатство с негативом. По этой причине всеми способами избегает возможности хорошо зарабатывать.

Опасность страха

Постоянное чувство тревоги может перерасти в хронический стресс. Происходит сужение сосудов, в том числе в головном мозге. Все это приводит к снижению когнитивных способностей человека. К неудовлетворенности жизнью добавляется еще и слабость, сонливость. Счастье в таком состоянии ощутить сложно.

Как побороть страх

Важно понимать, что за один-два дня установки детства изменить нельзя. Важно работать над вопросом на постоянной основе.

Проговаривайте себе установки об отсутствии страха перед деньгами и достатком.

Определите количество денег, необходимых для удовлетворения первичных потребностей. Если цель достижима, то это хороший повод для радости и осознания собственных возможностей.

Постарайтесь запомнить и зафиксировать ощущение внутренней гармонии в тот момент, когда вы осознали наличие у себя возможности быть богатым человеком.

Обязательно делитесь. Если нет денег, то помогайте другим словом, делом, вниманием.

Изучайте жизненный путь людей, которых считаете обеспеченными.



Если самостоятельно побороть страхи не получается, то не стесняйтесь обращаться за квалифицированной помощью к опытному психологу.