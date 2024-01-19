Как перестать бояться нищеты и научиться ценить то, что есть

Любой страх у человека – это своеобразный яд, который медленно убивает личность. Как справиться с боязнью нищеты? Что сделать для осознания ценности текущего момента? почему некоторые люди никак не могут жить в достатке? На эти и другие вопросы ответила кандидат психологических наук Лариса Бутина. Ее советы публикует gazetametro.ru.
Источник страха
Он чаще всего родом из детства. Вероятно, родители часто говорили о невозможности добиться успеха без денег. взрослые, не скрываясь от детей, обсуждали темы криминального обогащения, невозможности честному человеку заработать большие деньги. Не исключено, что высказывалась зависть и презрение по отношению к обеспеченным людям. Ребенок, повзрослев, начал ассоциировать богатство с негативом. По этой причине всеми способами избегает возможности хорошо зарабатывать.
Опасность страха
Постоянное чувство тревоги может перерасти в хронический стресс. Происходит сужение сосудов, в том числе в головном мозге. Все это приводит к снижению когнитивных способностей человека. К неудовлетворенности жизнью добавляется еще и слабость, сонливость. Счастье в таком состоянии ощутить сложно.
Как побороть страх
Важно понимать, что за один-два дня установки детства изменить нельзя. Важно работать над вопросом на постоянной основе.
- Проговаривайте себе установки об отсутствии страха перед деньгами и достатком.
- Определите количество денег, необходимых для удовлетворения первичных потребностей. Если цель достижима, то это хороший повод для радости и осознания собственных возможностей.
- Постарайтесь запомнить и зафиксировать ощущение внутренней гармонии в тот момент, когда вы осознали наличие у себя возможности быть богатым человеком.
- Обязательно делитесь. Если нет денег, то помогайте другим словом, делом, вниманием.
- Изучайте жизненный путь людей, которых считаете обеспеченными.
Если самостоятельно побороть страхи не получается, то не стесняйтесь обращаться за квалифицированной помощью к опытному психологу.