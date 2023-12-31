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Суббота 30 декабря

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Как правильно загадывать желания: советы психолога

Как правильно загадывать желания: советы психолога
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Десять, одиннадцать, двенадцать…. Бой курантов, поздравление президента, бенгальские огоньки. Каждый из нас в тот момент загадывает желания. Обычно с годами оно одно: чтоб никто не болел и было мирное небо. Это обязательный ритуал в Новом году. А как правильно загадывать желания в другие дни? Сбываются ли они и как взрослый человек может верить в такие сказки? На эти вопросы ответил психолог, кандидат философских наук, основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.

Обыкновенное чудо

Наши желания могут влиять на нашу реальность через несколько механизмов. Во-первых, они могут направлять наше внимание, ведя к осознанному выбору определенных целей и действий. Во-вторых, психологические аспекты, такие как уверенность в достижении цели, могут влиять на наше поведение и взаимодействие с окружающим миром. В-третьих, есть определенные законы реальности, согласно которым в мире действует любящая поддерживающая сила. Кто-то называет ее божественной волей Творца, кто-то определяет как фундаментальный закон природы. Сегодня очень популярны различные психологические методики, как с помощью мыслей оказывать влияние на события своей жизни. Все эти методики в конечном счете взаимодействуют именно с этой поддерживающей все сущее энергией. Тем не менее важно помнить, что желания сами по себе слабы, если не сопровождаются планированием и действиями.

Почему у людей не сбываются их желания с точки зрения психологии

Обратите внимание на моменты в вашей жизни, когда вы чувствовали себя наилучшим образом. При каких обстоятельствах вы испытывали положительные эмоции? Это может быть компасом для ваших истинных желаний. Замечайте, в каких моментах вы чувствуете прилив энергии и вдохновения.

Если ваше желание слишком абстрактно и не определено, например, "хочу быть счастливым", это может оказаться трудным для его реализации. Если цели слишком абстрактны или неопределенны, сложно разработать конкретный план действий для их достижения, что может привести к разочарованию. Неопределенные желания без конкретных шагов по их достижению могут оставаться лишь мечтами, не материализуясь в реальности.

Часто нам мешают собственные негативные убеждения: я никогда не смогу купить машину мечты, я не увижу любимого исполнителя вживую, не найду вторую половинку. Слишком рано, недостаточно времени, средств, сил, талантов. Подобные установки создают подсознательные блоки, мешающие достижению поставленных целей и исполнению желаний. Реализация своих “хочу” часто требует осознанного управления своими мыслями, эмоциями и действиями, а также разработки конкретных стратегий достижения поставленных целей.

Как правильно загадывать желания?

  1. Прежде чем загадывать желание осознайте свои потребности и ценности. Для этого глубоко соприкоснитесь с собой и задайте себе вопрос “Почему для меня важно это желание?” Запишите все ответы, которые придут. И после этого поразмышляйте над ними. Действительно ли для вас как для личности важно это желание или в нем проявляются разнообразные общественные стереотипы, не имеющими связи с вашими истинными потребностями.

  2. После осознания своих ценностей и потребностей сформулируйте свое желание в позитивном ключе. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите получить, а не на том, чего вы не хотите. Положительная формулировка помогает настройке разума на достижение цели.

  3. Будьте конкретны. Чем более детализированы ваши желания, тем легче вам будет определить шаги к их достижению. Например, вместо "хочу быть счастливым" выразите, что именно приносит вам радость.

  4. Визуализируйте результат. Воображайте, как ваша жизнь изменится после исполнения желания. Эмоциональное вовлечение усиливает воздействие ваших желаний на подсознание.

  5. Разделяйте долгосрочные и краткосрочные цели. Сформулируйте какие-то желания на ближайшее будущее и более долгосрочные. Это поможет вам действовать систематично, достигая поэтапно различных результатов.

  6. Имейте доверие к любящей поддерживающей силе жизни. Свое желание вы открываете ей. Поэтому после того как сформулируете его, мысленно предложите его любящей энергии жизни. Сделайте это с доверием и благодарностью.

    К сожалению, не все в жизни возможно по велению “волшебной палочки”. Мы не можем контролировать зачастую внешние обстоятельства, не можем вернуть людей, здоровье родным. Тем не менее каждому из нас дается определенная свобода и нужно ей грамотно воспользоваться, а не просто сидеть сложа руки.

    Загадать желание — это не просто формальность, а возможность глубокого погружения в свои мечты и стремления. Используйте эти психологические советы, чтобы ваши желания стали неотъемлемой частью вашей реальности. Смело переходите от мечты к действию, и пусть каждый момент приближает вас к осуществлению ваших самых заветных желаний.

    31 декабря 2023, 02:45
    Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com
    Клео.ру✓ Надежный источник

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