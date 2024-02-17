Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья

Вопрос про свое место в мире на самом деле намного глубже, чем может показаться. Он не просто про поиск места в семье, отношениях или на работе, а про свое место в своей собственной жизни. Он больше относится к закону иерархии и обретению правильной роли: равноправного партнера, ребенка для своих родителей, родителя для своих детей и так далее.



В каждой системе мы должны выполнять отведенную нам роль. Например, рассмотрим систему семьи: мама, папа, дети. Мама и папа приходят в эту систему единовременно, начиная отношения и заключая брак. И в данном случае неважно, кто старше по паспорту, потому что иерархия определяется событием. Мама и папа в семье – равноправные партнеры, и по умолчанию здесь нет главных. Поэтому, если кто-то один хочет показать, что он сильнее или главнее, а другой не давал на это согласия, все заканчивается и внутренним, и внешним конфликтом.



Далее, если в семье появляются дети, то по закону иерархии они всегда младше, потому что пришли в семью позже. И так со всеми детьми: кто рождается позже, тот младше по семейной иерархии. Очень важно в этой системе быть для своих детей именно мамой и папой: не равняться с ними силами, не ставить их выше себя и т.д.

Эти же правила иерархии в системах касаются и дружбы, где мы все равны, потому что пришли в межличностные отношения единовременно. Здесь нет и не будет главных вне зависимости от того, кто и сколько вложил во взаимоотношения, сколько раз помог или не помог другому. Это лишь показывает, что человек хочет вложиться больше остальных, но не делает его главным.

И если люди понимают принцип иерархии, то отношения между ними сохраняются. Неважно, семейные они, дружеские или рабочие. Но как только мы пытаемся в какой-либо равной нам системе стать больше, главнее, сильнее или наоборот – слабее, все начинает рушиться. Именно поэтому, когда для своего партнера мы начинаем выполнять роль родителя или ребенка, а не равного ему, отношения идут не так, как они должны. Точно так же нельзя становиться и родителем для своего родителя, ведь тогда вы теряете свою роль ребенка в одной из систем и проживаете совершенно другую жизнь.

Чтобы найти свое место в жизни, следует чаще обращаться к своим ролям в разных системах. Анализировать, там ли вы находитесь? Не на чужом ли вы месте? Именно от того, как скоро вы сумеете вернуться на свою законную роль в каждой системе, зависит ваше благополучие.