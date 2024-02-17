Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья

Костенко родила четвертого ребенка Тесты Звезды отметили День влюбленных Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Пятница 16 февраля

00:22Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья 19:26Примерный семьянин Дмитрий Маликов хлестко высмеял женскую беременность 19:20"Честно заработанные": Лолита раздает свою пенсию 18:03Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем 17:45Цискаридзе назвал имена своих любимых молодых актеров 17:13"Не мог раскрыться": Пугачева жестко подставила певца SHAMAN 17:00Внезапно похудевшая Пегова вынуждена сидеть на каше из-за диеты 16:04Талант и гордость России: внучка Юдашкина запела на публику 16:02Не стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание 15:45Пока не поздно: 5 книг, с которых стоит начинать год 15:07"Лысеет старушка": у страдающей от вредных привычек Пугачевой нашли новый недуг 13:320,75 Please Moscow: лучший ресторан Сибири обосновался на Патриках 13:26Теперь официально: Бондарчук снял обручальное кольцо 12:11Сбежавшая молодуха Петросяна отреагировала на новость о его операции 11:43Российская звезда родила от пророка особенного сына 11:01Вышвырнутый любовник Бабкиной пожаловался на одиночество 10:12Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта 09:46"Одна жизнь": 68-летнюю Ларису Долину ждет новая драма 09:22Присмотрись внимательнее: четыре признака рака глаз 09:06Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет 08:34Три правила формирования полноценной финансовой подушки 08:10Это добьет Ивлееву: суд рассмотрит иск на миллиард из-за "голой вечеринки" 07:37"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью 06:38Бывший Бородиной скоро снова станет папой? Курбан Омаров торопится в ЗАГС 06:18Чем порадовать любимого мужчину: три лучших подарка на 23 февраля 05:46"Я такое количество операций пережил": Дима Билан раскрыл секрет красоты 01:5057-летняя Лада Дэнс проговорилась об уходе со сцены 01:08Ученые приблизились к победе над раком простаты 00:31Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления 21:07"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор 19:54"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света 19:47Костенко родила четвертого ребенка от Тарасова 17:31Счастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 17:16Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля 16:25Столкнувшаяся с серьезными проблемами Волочкова ищет экстренный выход из ситуации 16:01Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете 14:16"Слезы у меня лились": Долина сообщила об утрате в семье 13:22Экстренно взрезанный врачами Петросян больше не станет прежним 12:26Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям 11:50В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины 11:13Знал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности 10:49Всю жизнь корил отца, но повторил его судьбу: решительное фиаско актера Макарова 09:33Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных 09:05Проверьте себя и близких: три симптома болезни Альцгеймера 08:43Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь 08:23Все произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле 07:55Умерла еще одна легенда сцены: не стало Тамары Колесниковой 06:51Платье покойницы Легкоступовой: новая избранница вдовца оказалась не брезгливой 05:42Инфаркт, импотенция и диабет: о чем может сигнализировать храп 03:37Саша Петров не стал скрывать способы порадовать супругу по вечерам
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья

Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья
96
Марина Гарбажа

Марина Гарбажа

 Психолог и консультант по личностному развитию. Предприниматель, основатель и преподаватель «Академии современной психологии личности». Создала аккредитованные образовательные программы, по которым выдаются документы государственного уровня. В прошлом 20 лет юридической практики в крупных корпорациях.

Вопрос про свое место в мире на самом деле намного глубже, чем может показаться. Он не просто про поиск места в семье, отношениях или на работе, а про свое место в своей собственной жизни. Он больше относится к закону иерархии и обретению правильной роли: равноправного партнера, ребенка для своих родителей, родителя для своих детей и так далее.

В каждой системе мы должны выполнять отведенную нам роль. Например, рассмотрим систему семьи: мама, папа, дети. Мама и папа приходят в эту систему единовременно, начиная отношения и заключая брак. И в данном случае неважно, кто старше по паспорту, потому что иерархия определяется событием. Мама и папа в семье – равноправные партнеры, и по умолчанию здесь нет главных. Поэтому, если кто-то один хочет показать, что он сильнее или главнее, а другой не давал на это согласия, все заканчивается и внутренним, и внешним конфликтом.

Далее, если в семье появляются дети, то по закону иерархии они всегда младше, потому что пришли в семью позже. И так со всеми детьми: кто рождается позже, тот младше по семейной иерархии. Очень важно в этой системе быть для своих детей именно мамой и папой: не равняться с ними силами, не ставить их выше себя и т.д.

Эти же правила иерархии в системах касаются и дружбы, где мы все равны, потому что пришли в межличностные отношения единовременно. Здесь нет и не будет главных вне зависимости от того, кто и сколько вложил во взаимоотношения, сколько раз помог или не помог другому. Это лишь показывает, что человек хочет вложиться больше остальных, но не делает его главным.

И если люди понимают принцип иерархии, то отношения между ними сохраняются. Неважно, семейные они, дружеские или рабочие. Но как только мы пытаемся в какой-либо равной нам системе стать больше, главнее, сильнее или наоборот – слабее, все начинает рушиться. Именно поэтому, когда для своего партнера мы начинаем выполнять роль родителя или ребенка, а не равного ему, отношения идут не так, как они должны. Точно так же нельзя становиться и родителем для своего родителя, ведь тогда вы теряете свою роль ребенка в одной из систем и проживаете совершенно другую жизнь.

Чтобы найти свое место в жизни, следует чаще обращаться к своим ролям в разных системах. Анализировать, там ли вы находитесь? Не на чужом ли вы месте? Именно от того, как скоро вы сумеете вернуться на свою законную роль в каждой системе, зависит ваше благополучие.

17 февраля 2024, 00:22
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Личные границы: как научиться говорить нет и зачем

Это конец: четыре признака неизбежного развода

0,75 Please Moscow: лучший ресторан Сибири обосновался на Патриках

0,75 Please Moscow: лучший ресторан Сибири обосновался на Патриках
Экспансия успешных столичных рестораторов в регионы, а то и куда подальше – дело обычное. Напротив, приход в Москву интересных региональных проектов случается куда реже и, может быть, поэтому каждый раз становится заметным событием московской ресторанной жизни. Нечто подобное произошло в начале февраля, когда на Патриках открылся 0,75 Please Moscow. Речь идет о московской версии одноименного красноярского проекта от 0,75 Group Александра Митракова, хорошо известного на родине, более того, удостоенного звания лучшего ресторана Сибири по версии Wheretoeat.

Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта

Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта
Зима заканчивается. Давайте проводим ее ярко. ТЕАТР"Снежный вальс"Мария Порошина и Ярослав Бойко не раз встречались на съемочной площадке, а теперь они вместе выходят на театральную сцену.

Три правила формирования полноценной финансовой подушки

Три правила формирования полноценной финансовой подушки
Она может потребоваться при проблемах со здоровьем или потере работы. Размер накоплений должен составлять около двух размеров средней зарплаты за месяц.

Чем порадовать любимого мужчину: три лучших подарка на 23 февраля

Чем порадовать любимого мужчину: три лучших подарка на 23 февраля
До праздника еще больше недели, но о презенте лучше задумываться заранее. Ни носки, ни дезодорант не входят в топ желаемых мужчинами подарков.

Joi Izakaya: в Москве продолжают экспериментировать с популярным форматом

Joi Izakaya: в Москве продолжают экспериментировать с популярным форматом
В заведении гостей ждет разнообразное меню с разделением на raw, темпуру, кацусандо, рамены, гедза, лапшу и десерты. Изакая – довольно простой, даже заурядный, при этом невероятно популярный тип питейных заведений в Японии.

Выбор читателей

15/02ЧтвУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете 15/02ЧтвСчастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 15/02ЧтвВсе произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле 16/02ПтнПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем 15/02Чтв"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света 15/02ЧтвЗнал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности