Это конец: четыре признака неизбежного развода

Любовь имеет свойство заканчиваться, отношения портятся. Лучшим решением в подобном случае будет откровенный разговор и развод.

В ряде случаев развод – лучшее решение для пары. Если отношения приносят больше дискомфорта, мужчину и женщину не покидает чувство тревожности за будущее, то важно решить, как жить дальше. "Пятый канал" уточнил у психолога Александра Шахова, какие факторы сигнализируют о скором разрыве.

Молчание

В том случае, если супругам не о чем поговорить, возникает определенная пустота. Речь не идет о краткосрочном молчании, когда человеку просто хочется отдохнуть от суеты внешнего мира и работы. В здоровых отношениях партнерам хочется делиться своими мыслями. переживаниями, чувствами.

Разбитые надежды

Любой человек, вступая в брак, имеет определенные цели и задачи. Если желания не исполняются, то динамично увеличивается уровень недовольства. при достижении критической отметки один партнер начнет раздражать второго. все это неизбежно приведет к ссорам и взаимным обидам.

Отсутствие понимания

Мужчины и женщины отличаются друг от друга. если кто-то из супругов за время совместной жизни этого не понял, то вторая половина будет чувствовать себя ущемленной. Рекомендуется изучить азы психологии, чтобы иметь шанс на долгую и счастливую жизнь. в противном случае развод не за горами.

Перенос обид

У многих супругов до брака были другие отношения, которые завершились. огромной ошибкой будет перенос обид на нового партнера. человек не будет осознавать, что именно он делает не так. Пустые претензии и ссоры также станут началом конца семьи.