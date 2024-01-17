Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы

Низкая температура воздуха на улице, отсутствие солнечного света, серость за окном – все это не способствует сохранению хорошего настроения. У современного человека существует огромный риск развития депрессивных настроений в зимние месяцы. Ридлайф.ру публикует три совета эксперта по счастью Мейка Викинга.
Прогулка
Рекомендуется выходить на улицу в светлое время суток. Отлично, если получится совершить променад по местам, которые ранее обходили стороной. Новые впечатления и свежий воздух – отличные лекарства от уныния.
Новые друзья
Хотите получить новые впечатления? Расширяйте круг знакомств. Замечательно, если получится делать это на работе. Подобная тактика поможет не только обмениваться ценной информацией, но и продвигаться по карьерной лестнице.
Бюджет
Мысли о нехватке денег могут портить настроение. Рекомендуется вести домашний бюджет, в котором будет четко зафиксированы траты, запланированы покупки. Мозгу больше не надо будет тратить энергию на мысли о том, как дотянуть до следующей зарплаты.