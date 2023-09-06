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Среда 6 сентября

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Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября
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В сентябре начинаются новые сезоны в театрах и концертных залах, оживает музейная жизнь. Не пропустить самое интересное в столице поможет обзор "Дни.ру".

ПРЕМЬЕРА

"У премьер-министра мало друзей. 1911"

Спектакль Эдуарда Боякова станет первой премьерой второго сезона Нового Театра и четвертой премьерой с момента создания театра в сентябре 2022 года. В центре постановки – Петр Столыпин, представитель древнего аристократического рода, среди предков которого были поэт Михаил Лермонтов и полководец Александр Суворов. Ему суждено было стать последним великим управленцем Российской империи на посту председателя совета министров. О жизни этого неординарного человека, отца шестерых детей, фигуры сложной и неоднозначной, написана книга крупного историка Святослава Рыбаса, вышедшая в серии "Жизнь замечательных людей" и его же пьеса "У премьер-министра мало друзей@, которая легла в основу одноименного спектакля. В роли Петра Столыпина – Эдуард Флеров.

14 сентября, Новый театр.

Фото: пресс-служба

"Красавец мужчина"

12 сентября театр открывает сезона премьерой спектакля по пьесе Островского "Красавец мужчина". Примечательно, что за все 35 лет существования Театра на Трубной ("Школы современной пьесы") Островского никогда не ставили. "В спектакле вы увидите новое решение сцены, которое никогда не использовалось в таком варианте с точки зрения архитектурного решения пространства. С одной стороны, у нас классический взгляд на пьесу, мы остаемся формально в том времени, обстоятельствах, костюмах и декорациях, но добавляем нюанс, который вы увидите", – говорит Дмитрий Астрахан, художественный руководитель театра.

12, 13, 22 и 23 сентября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Дядюшкин сон"

Известный актер Александр Самойленко в паре с кинопродюсером Марией Перекатовой представят премьеру спектакля, в котором они выступили в новом для себя амплуа театральных продюсеров, В спектакле "Дядюшкин сон" по роману Федора Достоевского играют: Алена Яковлева, Александр Семчев, Кирилл Ковбас, Варвара Комарова, Андрей Андреев, Мария Макурина и другие.

7 сентября, театр им. Гоголя.

Фото: пресс-служба

"Бременские музыканты"

Это настоящий гимн романтической любви, верности, дружбе, таланту, красоте и всепобеждающей театральности. Спектакль для всех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь товарищу. Евгений Марчелли, Екатерина Гусева, Валерий Яременко, Митя Федоров сделали очень зрелищный, динамичный музыкальный спектакль для всей семьи. Любимые с детства песни здесь зазвучат по-новому. Только хиты и только хорошее настроение!

16 сентября, театр им. Моссовета.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Лебединое озеро"

34-йсезон театра "Кремлевский балет" открывается спектаклем "Лебединое озеро" П. Чайковского. Этот шедевр балетного искусства на кремлевской сцене идет с аншлагом уже более 25 лет. Постановку отличает оригинальная режиссерская редакция и эффектная современная сценография. Вы не увидите здесь бутафорских лебедей – вместо этого основатель театра народный артист РФ Андрей Петров (1945-2023) придумал интересное художественное решение: пачки балерин отражаются в зеркальной поверхности, расположенной на специальном помосте в глубине сцены, создавая эффект плывущих по воде прекрасных птиц. Спектакль "Кремлевского балета" по праву считается одной из самых масштабных постановок: в лебединых картинах здесь задействованы 32 танцовщицы.

8 сентября, Государственный Кремлевский Дворец.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА

Дню города посвящается

В исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучит всеми любимая классика – сочинения русских композиторов. В программе – "Рассвет на Москва-реке" – вступление к опере "Хованщина" и "Ночь на Лысой горе" – симфоническая фантазия М. П. Мусоргского, "Волшебное озеро" – сказочная картинка для оркестра А. К. Лядова, сюита из музыки балета "Жар-птица" И. Ф. Стравинского, а также Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Солист – лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

10 сентября, "Зарядье".

Фото: пресс-служба

CКОРО

Оркестр п/у Константина Чудовского приглашает

Кремлевский оркестр п/у Константина Чудовского открывает новый сезон. В программе – произведения русских и советских композиторов: "Праздничная увертюра" Дмитрия Шостаковича, фрагмент из балета "Золушка»" Сергея Прокофьева, Адажио Спартака и Фригии из балета "Спартак" и Концерт для скрипки с оркестром ре минор Арама Хачатуряна, "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова, а также Увертюра "1812 год" П. И. Чайковского. Сольную партию в скрипичном концерте Хачатуряна исполнит концертмейстер оркестра – лауреат международных конкурсов и фестивалей, скрипач Константин Казначеев

26 сентября, Большой зал Консерватории.

Фото: пресс-служба

"Лавр"

Спектакль "Лавр", поставленный Эдуардом Бояковым по выдающемуся роману Евгения Водолазкина (роман – лауреат премии "Большая книга", по версии газеты The Guardian вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге), ставший заметным событием театрального сезона 2020-2021гг., возвращается на столичную сцену. В 2021 году первая версия "Лавра" стала самым продаваемым спектаклем в Москве. За полгода проката его посмотрели более 35 тысяч зрителей. Теперь он станет еще более зрелищным и масштабным – спектакль будет идти на самой большой драматической сцена Европы. В главных ролях – Дмитрий Певцов и Леонид Якубович.

5, 6 октября, Новый театр (на сцене Театра Армии).

Фото: пресс-служба

6 сентября 2023, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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