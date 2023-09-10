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Суббота 9 сентября

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"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами

"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами
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Стало известно, что любовницы помогают мужчинам во вред себе.

Ни для кого не секрет, что большинство браков рушатся после измен со стороны одного из партнеров. И пока многие женщины винят в неверности своих мужчин – любовниц, оказалось, что эти "разлучницы" помогают женатым во вред себе. Стало известно, что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами.

Как уверяет психолог, случай, где девушка влюбляется в занятого мужчину, далеко не редкий. Правда, любовницы наоборот оказывают помощь семейной паре. Женатый человек снижает стрессовое состояние во время контакта, в то время, как "разлучница" переходит в режим ожидания, надеясь, что ее любимый вскоре бросит семью ради нее.

Такого рода ожидания затягиваются на долгое время и приводят к психическим проблемам, потому что, сначала девушка просто ждет, потом меняет свои планы, подстраиваясь постоянно под женатого мужчину. Кроме того, такая связь провоцирует неуверенность в себе, ведь у изменника в приоритете всегда семья. Далее на любовницу обрушивается гора страхов.

"Страх быть увиденной женой или знакомыми возлюбленного формирует внутреннее ощущение неполноценности", — цитируют психолога Подмосковье сегодня.

Кроме того, специалист убеждена, что такая связь приводит к проблемам во взаимоотношениях с мужчинами в будущем.

10 сентября 2023, 00:02
Семья. Andrey Arkusha/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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