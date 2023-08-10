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Среда 9 августа

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Муж сидит на сайтах знакомств: причины и последствия

Муж сидит на сайтах знакомств: причины и последствия
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Что делать, если любимый ищет женщину в интернете? Бежать от него с глаз долой или дать второй шанс?

Эмоциональная измена в браке может причинить еще больше страданий, чем физическая. Если благоверный крутит роман по переписке, а с партнершей у него возникла духовная близость, у нас плохие новости. Это не просто тревожный звоночек, а повод задуматься, стоит ли вообще продолжать отношения. Однако если муж просто общается с кем-то на сайтах знакомств, еще есть возможность спасти брак. По крайней мере, так утверждает психолог Олеся Иневская.

Пятый канал с отсылкой на мнение специалиста пишет, что среди частых причин сомнительного поведения мужа выделяются две:

1) Пассивная агрессия, когда супруг хочет заставить свою избранницу ревновать или показать ей, что такой как он на дороге не валяется. В этом случае муж сидит на сайтах знакомств, не скрывая этого факта.

2) Проблемы в отношениях. При общении с другими женщинами благоверный хочет эмоционально разрядиться. Учтите, что такое поведение нередко является предвестником физической измены. Если вовремя не вывести брак из кризиса, вероятно, придется пожинать плоды.

Отметим, что не всякие переписки можно относить к изменам. Если у мужчины нет никаких сильных чувств к особе по ту сторону чата и он не пытается утаить от жены процесс общения с другой, то это еще не сигнал к разводу. Постарайтесь понять, чего не хватает вашему мужу, и дать ему это, тогда на сайтах знакомств его не будет, а связь между вами укрепится.

10 августа 2023, 02:09
Фото: Christin Klose/dpa-tmn/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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