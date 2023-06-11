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Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки

Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки
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Окрошка – любимое летнее блюдо россиян. Но если вы устали от стандартной подачи с квасом или кефиром, то попробуйте эти необычные рецепты.

Окрошка для вегетарианцев

Если вы не едите мясо, то предлагаем вам вариант блюда из огурца, редиса и отварного картофеля. А заправить это сочетание можно натуральным йогуртом, который необходимо смешать с газированной водой. Заправке можно придать пикантности, положив в нее горчицу.

Бульон вместо кваса

Основа окрошки остается привычной. А вот заправкой будет куриный бульон. В этом случае важно его правильно приготовить. Сварите бульон на курином филе, после закипания воды, слейте ее. Далее необходимо залить к мясу свежую воду и варить примерно 30 минут с добавлением соли и перца по вкусу.

Окрошка на вине

Еще один нестандартный вариант приготовления блюда, который, пожалуй, больше подходит для мероприятий. Основа в этом случае будет сильно отличаться от стандартной: квашеная капуста, сырая морковь, зелень. Заправлять необходимо белым вином, в которое нужно добавить сахар.

Окрошка на пиве

Этот вариант называют мужским. В основе блюда лежит традиционный набор продуктов. Однако заправляется оно темным пивом с добавлением сметаны, соли, перца и горчицы. Имейте в виду, что это довольно тяжелый для желудка вариант.

На томатном соке

Основу оставляете стандартную, а вот заправка будет на основе томатного сока. Его необходимо разбавить газированной водой. Если такое сочетание покажется вам негармоничным, добавьте немного сельдерея и базилика. Этот вариант окрошки очень освежает в жаркую погоду!

Рыбная окрошка

Еще один вариант для тех, кто не употребляет в пищу мясо, но ест рыбу. Для такой окрошки вам понадобится подкопченные лосось, горбуша, семга или форель. Можете выбрать наиболее предпочтительную рыбу. Нарежьте ее кубиками и смешайте с огурцом, зеленью, киви и редисом. Заправляется это сочетание кефиром, разбавленным газированной водой.

11 июня 2023, 06:32
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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