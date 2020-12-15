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Lifestyle
Артишоки, папайя и шоколад: назван рецепт быстрого, безопасного и эффективного похудения

Артишоки, папайя и шоколад: назван рецепт быстрого, безопасного и эффективного похудения

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Рубенсовские формы давно не в моде – все стремятся походить на модель-тростиночку Твигги. Правда, подсказанный балериной Майей Плисецкой совет "Не жрать!" подходит не каждому. Да и зачем себя мучить, если новосибирские ученые разработали продукты, помогающие быстро, и, что интересно, вкусно снизить вес. Корреспондент "Дни.ру" своими глазами увидел масштабное производство, убедился в качестве сырья и лично продегустировал чудо-продукты.
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Цеха огромного завода NL под Новосибирском очень напоминают центр подготовки космонавтов в Звездном городе. Тут похожие на звездных покорителей люди в специальных костюмах управляют и вращающейся в разных плоскостях центрифугой, и "ракетой", в иллюминаторы которой открываются завораживающие виды. Здесь все очень функционально, современно и технологично!

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

В цехах пахнет шоколадом, ванилью, карамелью – если закрыть глаза, то покажется, что ты в пекарне. Оказывается, это самые популярные у потребителей вкусы. Хотя в продуктовой линейке компании много вариантов, и каждый покупатель найдет то, что ему подойдет. Есть даже весьма "взрывные" вкусы: манго, пино-колада.

Но если от булочек с шоколадом один только вред, то коктейли, смузи и прочие продукты, которые производят здесь, нацелены исключительно на поддержание здорового образа жизни.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Один или два приема пищи можно вполне заменить нашими сбалансированными питательными смесями, – объясняет директор R&D лаборатории Светлана Король. – Они дают организму все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, обеспечивают чувство насыщения. И все это при калорийности около 200 ккал на порцию. Мы разработали такой состав, что, корректируя с его помощью рацион питания, за месяц можно сбросить и два, и три, и даже пять килограммов. Добавьте к этому продукты для дренирования и очищения организма, и результат не заставит себя долго ждать".

NL сотрудничает с мировыми лидерами, проверенными производителями, предоставляющими достоверную информацию о качестве сырья и его составе. Все компоненты, которые используются в чудо-рецептах здоровья, безопасны для здоровья. Например, в экстракте папайи содержится растительный фермент папаин, который ускоряет взаимодействие веществ с водой, способствует разложению белков, пептидов и сложных аминокислот, улучшает пищеварение. А экстракт артишока помогает выводить токсины, очищать печень и кровь. А вот шоколад в продуктах натуральный, без заменителей масла какао и прочей химии – поэтому так вкусно.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Каждый, используемый в продуктах ингредиент, действительно необходим. Взять хотя бы палатинозу – сладкий ингредиент, который используется вместо вредного сахара. При этом в жировой ткани этот полезный углевод не откладывается и поэтому следящим за фигурой не опасен. А токоферол, который тоже используется на производстве, подавляет процесс старения организма и обладает антиоксидантными свойствами.

Перед тем, как попасть к покупателю, каждая упаковка товара проходит многоступенчатый контроль. Изначально сырье проверяют в лаборатории, затем уже готовый продукт несколько раз взвешивают – даже при небольшом отклонении от нормы продукт отбраковывается. Его даже просвечивают через рентген-установку, чтобы убедиться в отсутствии посторонних включений, проверяют в экспертной лаборатории на соответствие всем заявленным характеристикам. Ведь все стандарты здесь – на высочайшем уровне, как предписывает система сертификации ISO22000 (менеджмент в области безопасности пищевой продукции), которой компания строго соответствует. А поскольку многие из продуктов поступают в мусульманские регионы страны, то бизнес компании и все флагманские продукты имеют сертификат Халяль.

"Мы продумали все для того, чтобы живущий в ритме большого города, постоянного стресса и нехватки времени мог полноценно, сбалансированно и вкусно питаться, вести правильный образ жизни, – продолжает Король. – Поэтому у нас есть и БАДы для красоты, и продукты, повышающие иммунитет, и средства, которые помогают справиться с вирусами".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Чай, пастила, панакота, коктейль, суп – от изобилия здесь разбегаются глаза. А главное, приготовить все можно практически в любой обстановке с минимальными затратами времени. Каждый рецепт так продуман, что нужно всего лишь добавить воды, а затем или перемешать, или разогреть. Очень удобно для тех, кто не любит стоять у плиты. Причем калорийность каждого продукта рассчитана таким образом, чтобы вся предназначенная организму энергия усваивалась полностью, а не откладывалась в виде жировых запасов.

Интерес к сбалансированным продуктам и биологически активным добавкам NL можно легко оцифровать – в год компания

производит более 3, 5 тонн функционального питания. Технологи постоянно дополняют продуктовый ассортимент, чтобы клиенты могли закрывать все свои гастрономические потребности. В ближайшее, например, здесь появится "умная" выпека – хлеб и кексы, которая будет полностью сбалансирована, и ее можно без труда приготовить в микроволновой печи.

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Автор: 15 декабря 2020, 19:25

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