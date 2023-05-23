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Вторник 23 мая

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"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты

"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты
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Атмосферные осадки – не повод сидеть дома. Прогулки в дождь могут пойти на пользу.

"Важней всего — погода в доме", — пела Лариса Долина. Но и о происходящем за окном забывать не стоит. К тому же на неделе с 22 по 28 мая в столичном регионе пообещали активный заряд дождей. Как пишет сайт "Вести Подмосковья", синоптики в этот период подметили более трети от месячной нормы осадков.

Предупредил о ненастной погоде ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец. Он предсказал выпадение до 20-25 миллиметров осадков, отмечает телеканал "360", Но это отнюдь не повод грустить, ведь у дождя есть свои преимущества, а пройтись на улице в "мокрую" погоду в некотором роде полезно.

Затяжной дождь благотворно влияет на здоровье, если знать меру, считают некоторые эксперты. Например, высокая влажность и прохлада помогут снять стресс, если проявить физическую активность. А для аллергиков такая погода — долгожданный шанс вдоволь надышаться свежим воздухом.

Кроме того, променад под падающими с неба каплями сравним с бесплатной процедурой красоты. "Дождь не повредит волосам и коже", — рассказала косметолог Елизавета Беспалова интернет-изданию "Подмосковье сегодня". Внешность даже преображается, благодаря такому естественному увлажнению.

23 мая 2023, 04:17
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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