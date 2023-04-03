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Lifestyle
Не чувствую себя женщиной из-за диагноза "бесплодие": Как принять это?

Не чувствую себя женщиной из-за диагноза "бесплодие": Как принять это?

Ирина Ульянова

Ирина Ульянова блогер

 практикующий психолог, коуч ICF, предприниматель, (ex)топ-менеджер крупнейших федеральных компаний (HRD и T&D), профессиональный переговорщик (уровень МИД РФ и советы директоров международных корпораций), сертифицированный бизнес-тренер и ассессор. Подробнее в "Телеграме"
По статистике, 20% пар сталкиваются с бесплодием.
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То есть каждая пятая семья однажды слышит от врача страшную фразу: "У вас не может быть детей". Это тяжелый удар для обоих партнеров, но для женщины в особенности. Тот факт, что она не способна зачать, выносить и родить ребенка, становится причиной глубоких психологических проблем. Как принять бесплодие и какие техники помогут женщине вновь почувствовать себя полноценным человеком?

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Честно обсудите с мужем текущую ситуацию и отношение к ней

Диагноз "бесплодие" – это тяжелая ситуация для обоих партнеров и самая прочная проверка на искренность чувств. Честно и открыто поговорите об этом со своим мужчиной, выскажите свое мнение и внимательно выслушайте точку зрения партнера. Вот самые главные вопросы, на которые надо ответить:

  • Готовы ли мы быть вместе, даже если у нас никогда не будет детей?

  • Есть ли что-то, что нас связывает и делает интересными друг для друга? Например, общие взгляды на жизнь или совместные хобби.

Если мужчина по каким-либо причинам откажется продолжать отношения из-за бесплодия, важно отгоревать и пережить именно потерю партнера, а не потерю своей женской идентичности вперемешку с чувством вины. Здесь важно понять, что вы ни в чем не виноваты. С проблемой бесплодия сталкивается каждая пятая женщина, но не от каждой из них уходит муж. Вполне возможно, что расставание с таким мужчиной даже пойдет вам на пользу. Постарайтесь выдохнуть с облегчением и открыть сердце для другого человека, который сможет полюбить вас целиком и полностью, независимо от вашей способности к деторождению.

Подумайте, как вы будете закрывать потребность в проживании родительских ролей

Не забывайте о том, что родительскую функцию можно выполнить и другими способами. Для этого совсем не обязательно рожать детей. Например, вы можете взять приемного ребенка из детского дома, принимать участие в воспитании крестных и племянников, завести домашнего питомца, за которым надо ухаживать, как за маленьким человеком. Если в вашей душе много любви, вы всегда найдете способ ей поделиться. Обсудите этот вопрос в своей семье и примите общее итоговое решение: какими путями вы согласны пойти, а от каких категорически отказываетесь.

Задумайтесь над наследием

Родить ребенка – это далеко не единственный способ передать частичку себя и оставить след в нашем мире. Подумайте о том, как вы можете раскрыть свои способности и свой жизненный потенциал, чтобы с уверенностью сказать: "Я живу не зря". Может быть, вы сумеете написать великую книгу или создать благотворительный фонд, который будет помогать нуждающимся людям.

Сконцентрируйтесь на собственной ценности

Диагноз "бесплодие" может выбить почву из-под ног и лишить вас прежней уверенности в себе. В такой ситуации вам придется заново отстраивать эту жизненную опору. В этом поможет несложная практика: начните вести дневник радости, побед и благодарности. Каждый день отвечайте в нем на следующие вопросы:

  • За что я сегодня благодарна?

  • Что меня порадовало?

  • За что я могу себя похвалить?

Пишите по 5 ответов к каждому пункту. Это поможет вам сконцентрироваться на позитивных жизненных моментах и собственной ценности. Уже через неделю регулярных записей и фокуса внимания на хорошем вы заметите, что самочувствие начинает улучшаться, и у вас появляется энергия для жизни.

Каждый день выделяйте минимум 15 минут на свое хобби или удовольствие

Старайтесь ежедневно делать что-то для себя и своей радости. Не имеет значения, приносит ли это пользу семье или миру. Главное – чтобы это занятие дарило вам положительные эмоции. Рисуйте, пойте, танцуйте, вышивайте крестиком – любое хобби может стать вашим островком бессмысленного счастья.

Сделайте то, что собирались сделать после рождения ребенка

Отправьтесь в парк развлечений и покатайтесь на горках, слепите снежную бабу, сходите в поход. Поймите, что у вас уже есть ребенок – ваш внутренний. И сейчас самое время вспомнить о том, чего хочет он. И самое важное – не закрывайте дверь в материнство. Дайте жизни шанс вас удивить.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
3 апреля 2023, 08:00

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