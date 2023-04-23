Как стать увереннее и добиться цели через работу с телом

Есть правила для того, чтобы понять себя.

Уверенность, вера в себя и правильная цель тесно связаны между собой. Поистине уверенный в себе человек может достичь недостижимого, будь то слава и признание, путешествия и богатство, — не имеет значения. Все мы этого хотим, не так ли?

Но как прийти к успеху? Что такое вообще «уверенность в себе»? И как ее в себе прокачать?

Уверенность в себе — это убеждение в правильном принятие текущих решений. Но не нужно путать со словом «вера». О ней тоже важно упомянуть. Вера в себя направлена в будущее, а уверенность в себе — на настоящее.

«Вера в себя» — это убеждение человека в том, что он выбрал правильный путь и обычно именно она будит человека во время сложных препятствий на пути к достижение какой-то цели.

Давайте посмотрим на путь Уолта Диснея. Знаменитый и талантливый художник, который прошёл нелегкий пусть с множеством препятствий. Многие американские журналы отказывали ему, пока не был создан «Микки Маус». Что только стоило пройти Уолту, чтобы дойти до такого результата: вечные отказы журналов, голод и огромный труд. Но благодаря вере в то, что он делает, уверенности в себе как в художнике и целеустремленности он стал одним из самых успешных людей.

Соответственно, отсутствие веры в себя и уверенности в своих действиях просто не дадут вам добиться желаемой цели.

Достижения уже заложены в нас с самого рождения. Для начала нужно понять, чего вы хотите, а далее развить не только твёрдый навык (профессию, компетенцию в чем-то), но и мягкий, такой как уверенность. Перед тем, как заложить путь к своим целям, начните с проработки себя. Важно уже на начальном этапе беречься от выгорания, стресса и обесценивания.

Как понять, уверенный вы человек или неуверенный?

Чтобы лучше понять себя, достаточно начать с небольшого теста. Перед вами черты уверенного в себе человека. Напротив ставьте «+», если признак присущ вам, и «-», если это не про вас.

Внешние признаки

1. Расправленные плечи

2. Состояние спокойствия

3. Не отводите взгляд от собеседника во время разговора

4. Размеренный голос и дыхание

Внутренние признаки

1. Открыт к миру

2. Ценит маленькие победы

3. Не боится ошибаться

4. Не оценивает ни себя, ни других

5. Не пытается никому и ничего доказать

6. Умеет за себя постоять

7. Редко впадает в состояние жертвы

8. Умеет говорить нет

9. Не боится трудностей, настроен, чтобы найти решение и преодолеть их.

10. Легко переживает предательства

Соответственно, если вы замечаете, что у вас небольшое число плюсов, это говорит о том, что вы не совсем уверенный человек. И значит пора что-то менять в жизни.

Почему мы сталкиваемся с заниженной самооценкой и с чувством неуверенности в себе?

Мы можем выделить несколько причин, почему мы становимся неуверенными в себе.

1 Детство

2. Социальные сети

3. Неправильная постановка целей

Детство

Все очень просто и грустно, так как все идет из детства. Фундамент закладывается в самом начале нашего развития. Самое сильное нарушение в детской психике дает сравнение с другими ребятами. От этого и идёт постоянная оценка себя в будущем. Как это исправить? Принять это факт и обратиться к терапевту, который ускорит процесс принятия себя.

Социальные сети

К сожалению, в сети большинство блогеров выдают нам только идеальную картинку. И мы невольно хотим быть такими же.

Я советую подписываться на искренних людей, которые вас мотивируют и дают пользу, а не которые пытаются ввести в тревожное состояние.

Неправильная постановка цели

Неправильная цель тоже может привести к обесцениванию и по итогу к неуверенности в себе.

Как это происходит?

К цели нужно идти поэтапно.

Например, хотите выступать на сцене и если вы, не имея в этом опыта, решите заявить о себе на 1000 человек, то, скорее всего, никогда больше не станете этим заниматься, так как вы не справитесь со стрессовым состоянием.

Нужно начинать все постепенно.

Сначала начать снимать контент в онлайне, далее выступить перед родными и затем уже наращивать обороты. Этот путь к большой сцене пройдет с заботой о себе и проще для вас.

То есть цель должна быть реальной, измеримой и мотивировать вас.

Как стать уверенным в себе?

Замечали ли вы, что в какие-то периоды вы полны энергии и сил, готовы творить, а в другие моменты ничего не хотите и начинаете думать, что вы никчемны? Если второе состояние не покидает вас, то стоит дочитать статью до конца.

Успехи чаще всего мотивируют нас и поднимают нам самооценку. А чтобы чего-то добиваться, нам нужна дисциплина и сила воли, а именно это нам дают регулярный спорт, сбалансированное питание и правильный режим сна.

Благодаря работе с телом — занятие йогой, фитнесом, растяжкой, танцами или пилатесом — вы воспитываете в себе чемпионов. Появляется то самое чувство «я смогу дойти до конца». А это самое ценной качество для достижения цели.

Дыхательные практики и медитации — это тоже работа с нашим сознанием. Они воспитывают в нас терпение, усмиряют большой поток мыслей. Вы становитесь более сконцентрированным на поставленной задачах и перестаете суетиться.

Работа с блоками в теле и в голове освобождают огромное количество энергии, избавляют от большого количества боли и старых травм.

Поговорим про блоки в теле. Они всегда выдают наши самые страшные секреты.

Блоки могут вызывать психосоматические заболевания. Напряженные мышцы в теле пережимают кровеносные сосуды, поэтому ткани органов постоянно находятся в дефиците питательных веществ. Это нарушает их работу и ведет к заболеванию.

Например, тихий голос или чрезмерно частые боли в горле говорят о том, что есть горловой зажим, который станет препятствием в высказывание своей позиции и в проявлении чувств. Это связано с блокировкой эмоций. Здесь отражаются проблемы взаимодействия с другими людьми (коммуникации) или с самим собой.

Зона шеи

Шея – очень важная область, своего рода и барьер, и мост между головой и телом.

Шейные зажимы со стороны мозга могут быть вызваны избыточной мыслительной деятельностью, дающей ощущение, что голова переполнена, и невозможно отдохнуть. И все это становится проблемой для достижения любых целей.

Диафрагмальная зона

В телесно-ориентированной терапии эта область связана с блокировкой, запретом на выражение любых эмоций – как хороших, так и плохих. А это напрямую противоречит самовыражению. Этот блок характеризует такие факторы неуверенности в себе, как зажатые губы, бруксизм и тд.

Для того чтобы начать жить полной и счастливой жизнь, быть уверенным в себе и в каждом шаге, нужно начать с себя и разблокировки блоков.

3 мощных телесных практик для повышение уверенности себе

Практика на расслабление для плеч

Это упражнение я советую делать ежедневно и перед важными событиями, когда вы вдруг чувствуете нарастающую панику. С расправленными плечами вы будете ощущать себя увереннее.

Заведите обе руки за спину и положите их на поясницу ладошками вверх (одна ладонь лежит на другой). Грудью тянитесь вверх, соединяя лопатки. Опустите плечи вниз. Выполняем 5 подходов по 20-30 секунд. Дыхание должно быть спокойным. Можно закрыть глаза и подумать о чем-то приятном.

Выполняйте это упражнение аккуратно и без резких движений.

Практика на расслабление челюсти

Попробуйте поговорить на вымышленном языке, в расслабленном состояние, как будто вам лень выговаривать слова или вы только что проснулись.

Простое упражнение, которое поможет расслабить жевательные мышцы.

Практика на нормализацию состояния

Стресс и тревога могут привести к обесцениванию. Они приводят нас в состояние неуверенности.

Что делать в моменте, когда вы находитесь в стрессе?

Сделайте глубокий вдох, а затем выдох через нос с медленным счетом от 1 до 4. Далее увеличивайте счет от 1 до 6, от 1 до 10.

В момент выполнения упражнения не забывайте дышать животом.

Делайте эти практики в любое свободное время и прокачивайте уверенность в себе. Ведь это залог успеха. Хотите стать высококачественным специалистом, быстрее расти по карьерной лестнице, получать хорошие деньги за работу? Тогда работайте над уверенностью!