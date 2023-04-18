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Вторник 18 апреля

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Малина весной: чем удобрить куст для роскошного урожая

Малина весной: чем удобрить куст для роскошного урожая
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Ягода-малина будет сладкой, если заранее позаботиться об этом.

Для многих дачный сезон уже наступил, а в магазины привезли множество товаров для садово-огородных работ. Чтобы собирать роскошный урожай летом, заботиться о посадках нужно круглый год. В частности, малина весной требует не только обрезки.

Как пишет сайт "Вести Подмосковья", рекомендовано удобрять землю под кустами. Агрономы полагают, что средство №1 для малины — это азот. После зимнего периода он поможет растению быстрее восстановиться.

Кроме того, малина любит нитрофоску, мочевину и аммиачную селитру. Расход удобрения зависит от площади малинника и влажности почвы.

18 апреля 2023, 08:20
Малина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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