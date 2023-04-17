Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук знает, чем порадовать Алексея Чумакова.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, считают некоторые. Юлия Ковальчук совершенствуется по всем фронтам, но и баловать мужа десертами не забывает. Алексей Чумаков нечасто хвалится кулинарными изысками жены, но мы-то знаем, что уплетает он их с удовольствием.

На днях Юлия Ковальчук решила попробовать новый рецепт и приготовить овсяное печенье с ягодами. Результат получился отменный! Как готовить? Да очень просто!

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 1 стакан,

Мука — 2 столовых ложки,

Сахар — 2 столовых ложки,

Соль — 1 щепотка,

Подсолнечное масло — 2 столовых ложки,

Сметана — 2 столовых ложки,

Разрыхлитель — 1 столовая ложка,

Корица — по вкусу,

Ванилин — по вкусу,

Клубника — полстакана,

Голубика — полстакана.

Способ приготовления

Овсянку, муку, сахар, соль, разрыхлитель Юлия Ковальчук смешала в миске. Затем высыпала туда корицу и ванилин. Клубнику и голубику нарезала на мелкие кусочки и добавила в сухую смесь.

Далее, согласно рецепту, перемешала, влила в миску сметану и подсолнечное масло. Из теста звезда сформировала маленькие шарики и выложила их на противень с пекарской бумагой. 180 градусов на 30-40 минут и все!

Юлия Ковальчук довольна на все 100. "А получилось-то очень вкусненько", — похвасталась певица.