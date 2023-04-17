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Понедельник 17 апреля

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Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук

Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук
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Юлия Ковальчук знает, чем порадовать Алексея Чумакова.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, считают некоторые. Юлия Ковальчук совершенствуется по всем фронтам, но и баловать мужа десертами не забывает. Алексей Чумаков нечасто хвалится кулинарными изысками жены, но мы-то знаем, что уплетает он их с удовольствием.

На днях Юлия Ковальчук решила попробовать новый рецепт и приготовить овсяное печенье с ягодами. Результат получился отменный! Как готовить? Да очень просто!

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1 стакан,
  • Мука — 2 столовых ложки,
  • Сахар — 2 столовых ложки,
  • Соль — 1 щепотка,
  • Подсолнечное масло — 2 столовых ложки,
  • Сметана — 2 столовых ложки,
  • Разрыхлитель — 1 столовая ложка,
  • Корица — по вкусу,
  • Ванилин — по вкусу,
  • Клубника — полстакана,
  • Голубика — полстакана.

Способ приготовления

Овсянку, муку, сахар, соль, разрыхлитель Юлия Ковальчук смешала в миске. Затем высыпала туда корицу и ванилин. Клубнику и голубику нарезала на мелкие кусочки и добавила в сухую смесь.

Далее, согласно рецепту, перемешала, влила в миску сметану и подсолнечное масло. Из теста звезда сформировала маленькие шарики и выложила их на противень с пекарской бумагой. 180 градусов на 30-40 минут и все!

Юлия Ковальчук довольна на все 100. "А получилось-то очень вкусненько", — похвасталась певица.

17 апреля 2023, 06:08
Юлия Ковальчук. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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