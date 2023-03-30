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Четверг 30 марта

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"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье

"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье
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Комары намерены спариваться.

Сайт "Вести Подмосковья" сообщает о появлении в регионе удивительных насекомых — пробудились комары-звонцы. Они активизируются только весной, не пьют кровь, да и вообще неспособны ее сосать. У звонцов от природы нет такой функции.

"Они созданы только для любви, их главная цель – размножение", — передает информацию издание.

Так что бояться звонцов не стоит: как максимум, они затянут для вас свою песню. В остальном комары заняты только одной задачей — спариванием, ведь жизнь их совсем коротка. Она длится несколько дней.

30 марта 2023, 21:21
Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кинологи показали верных друзей

Согласно условиям соревнований, преодолевать препятствия и другие тяготы службы должна не только собака, но и кинолог.
Специалисты берут собак еще совсем щенками и тренируют и воспитывают их на протяжении долгих лет. Неудивительно, что часто между ними возникает будто родственная связь.
Впрочем, глядя на умилительные снимки щенков, нельзя забывать, что они вырастут в настоящих бойцов, способных встать на защиту как своего хозяина, так и всей страны.
Главное в паре кинолога и собаки это синхронность.
Говорят, что многие питомцы похожи на своих хозяев. Другие утверждают, что дело обстоит ровно наоборот - это люди постепенно перенимают лучшие черты братьев наших меньших.
Хорошо натренированная собака способна преодолеть любые препятствия.
В ходе тренировок очень важно развить у собаки не только психологические установки на защиту хозяина и умение выполнять команды, но и такие навыки, как умение держать равновесие даже в самых необычных условиях.
Ходят слухи, что четвероногих бойцов можно научить даже строевому шагу. Впрочем, практической пользы от этого будет немного, посему желающих заниматься подобным видом тренировки немного.
Собака - друг человека, и перед ее обаянием не сможет устоять даже суровое солдатское сердце. Любовь к милым щенкам объединяет людей вне зависимости от языка, веры и гражданства.

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