"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье

Комары намерены спариваться.

Сайт "Вести Подмосковья" сообщает о появлении в регионе удивительных насекомых — пробудились комары-звонцы. Они активизируются только весной, не пьют кровь, да и вообще неспособны ее сосать. У звонцов от природы нет такой функции.

"Они созданы только для любви, их главная цель – размножение", — передает информацию издание.

Так что бояться звонцов не стоит: как максимум, они затянут для вас свою песню. В остальном комары заняты только одной задачей — спариванием, ведь жизнь их совсем коротка. Она длится несколько дней.