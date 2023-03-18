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Lifestyle
Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре?

Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре?

Необычные напитки для хорошего настроения.
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Иногда календарная весна приходит сама по себе, не принося с собой ни потепление, ни пробившихся из-под снега первоцветов, ни хорошего настроения. Но, как гласит надпись, появившаяся на одном из мостов столицы: "Птицы не поют? Пойте сами".

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Именно поэтому Общественная служба новостей составила подборку из напитков, которые помогут вам улыбнуться. Итак, что пить при весенней хандре? Особенно в нынешние сырые и пасмурные весенние дни.

Оказывается, привычный всем нам жасминовый чай поможет справиться с плохим настроением, слабостью и полным бессилием. Еще одним важным плюсом станет то, что этот напиток можно употреблять его и при ощущении сильной жажды, ведь он ее удаляет гораздо лучше, чем любой лимонад.

Сок из семян чиа поможет избавиться от начинающийся депрессии. Кроме того, этот природный антидепрессант содержит большое количество витаминов.

Куркума также помогает при депрессии. Ее советуют пить с молоком, слегка оттенив вкус медом. Подобный напиток и настроение поднимет, и окажет противовоспалительное действие на все процессы организма.

Чай с женьшенем повысит работоспособность, вызовет прилив бодрости и снимет накопившуюся за зиму усталость. Знатоки говорят, что регулярное употребление такого чая повышает иммунитет и настроение.

Ну а тем, кому хочется чего-то более пикантного, можно либо подписаться на блог Алексея Панина, либо сварить себе горячий шоколад с острым перцем. Подобный напиток вызовет прилив счастья, снимет боль и повысит настроение.

Фото: pixabay.com
Автор: 18 марта 2023, 04:09 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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