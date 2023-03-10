ТОП регионов России с наименьшим туристическим спросом в 2022 году

Территории с наименьшим числом турпоездок выявил Росстат.

В Сети появилась статистика, определившая ТОП регионов России, которые с туристическими целями в минувшем году посещали меньше остальных. Как отметил сайт "Вести Подмосковья", в расчетах учитывались турпоездки россиян и иностранцев в пределах страны.

Итак, первую строчку рейтинга занял самобытный и труднодоступный Ненецкий автономный округ (НАО), единственный город которого Нарьян-Мар. Второе место, как пишет ОСН, у Чукотки, которая обогнала НАО по числу турпоездок почти в два раза — 16,6 против 30 тысяч.

Третье и четвертое места получили Еврейская автономная (35,5 тыс.) и Магаданская (54,1 тыс.) области. Замыкает ТОП регионов с наименьшим туристическим спросом за 2022 год республика Тыва, она же Тува (72,2 тыс.).