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Самые романтичные места России: 5 локаций для влюбленных

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Екатерина Ежова

Екатерина Ежова

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.

Там, где царит любовь.

Где сделать предложение, отметить свадьбу, обручиться со второй половинкой? Есть шикарная альтернатива и надоевшей кухне, и дорогущему ресторану: отправляйтесь вместе в путешествие. В России есть как минимум 5 самых романтичных мест, где флюиды любви витают в воздухе.

Маяк Токаревского (Владивосток)

А точнее — мыс Эгершельда, длинная тонкая полоска насыпи посреди Японского моря. Периодически ее размывает волнами, что еще лучше — в это время людей меньше, плюс можно снять обувь и пойти к маяку босиком.

Маяк Токаревского. Фото: Екатерина Ежова

До наступления темноты в этой локации до безумия романтично. Словно сама любовь колдует, когда встречаются два водных потока и раз за разом обнимают друг друга. А в ночи будто волшебник нарисовал мерцающий огонек маяка.

Маяк Токаревского. Фото: Екатерина Ежова

Гора Любви (Абакан)

Абакан — это не только первый по алфавиту город России, а очень уютный населенный пункт, где время остановилось. В непосредственной близости от центра города и неподалеку от частного сектора есть гора Любви. Вид с нее шикарный.

Вид с горы Любви. Фото: Екатерина Ежова

Забраться пешком несложно, а еще можно доехать на авто или вызвать такси пока еще по чисто символической цене. Вершина стала излюбленным местом горожан, особенно, влюбленных парочек. Красоту округи хорошо рассматривать при свете дня, а на закате можно и помечтать — настоящая сказка.

Закат на горе Любви. Фото: Екатерина Ежова

На горе Любви установлена специфическая ротонда с символикой обручальных колец. Согласно местным обычаям, в день свадьбы молодожены разбивают здесь бутылку с шампанским — на счастье.

Ротонда на горе Любви. Фото: Екатерина Ежова

Мост Влюбленных (Тюмень)

Во многих городах России можно встретить мостики с навешанными на них замками, символизирующими любовь. Однако выглядят такие сооружения чаще ржавыми и даже замусоренными. Другое дело — мост Влюбленных в Тюмени.

Мост Влюбленных. Фото: Екатерина Ежова

Он полностью пешеходный, поэтому не нужно бояться, что перед свадьбой или помолвкой вас собьет лихач. С наступлением темноты мост украшает восхитительная подсветка, цвета постоянно меняются.

Мост Влюбленных. Фото: Екатерина Ежова

Если Тюмень в качестве локации для путешествия не впечатляет, будьте уверены, что набережная города стоит вашего внимания. Берите за руку вторую половинку и ведите на сияющий мост. Даже если вы в ссоре, есть шанс, что любовь проснется.

Мост Влюбленных. Фото: Екатерина Ежова

Онежская набережная (Петрозаводск)

Карелия скрашивает досуг в любое время года, а закаты на Онежской набережной в Петрозаводске — что-то из разряда прекрасного. Постаралась природа Северо-Запада России, только одевайтесь потеплее, чтобы не продуло.

Онежская набережная. Фото: Екатерина Ежова

Возле озера установлена визитная карточка города — скульптура "Рыбаки". Выглядит она скорее как парочка влюбленных, слишком уж романтичным выглядит место на берегу. Даже одиноким путникам на набережной кажется, что любовь поджидает где-то рядом.

Онежская набережная. Фото: Екатерина Ежова

Небо быстро покрывается золоченой каймой и так же быстро погружается во тьму, поэтому торопитесь признаться в чувствах — солнцу не прикажешь. И если вы успеете обручиться на Онежской набережной под покровом чарующей красоты, считайте, что поймали удачу за хвост.

Онежская набережная. Фото: Екатерина Ежова

Пирс на Черном море (Крым или Краснодарский край)

Далеко не каждый пирс в теплых краях вызывает восторг и романтический настрой. Найти тот самый — главная задача. Под ласковый шум волн и в любовь верится, и жить хочется. А уж если рядом подходящий человек, с которым и в горе, и в радости, Черное море нашепчет вам семейное счастье.

Пирс в Сочи. Фото: Екатерина Ежова

Одиночкам тоже полезно здесь бывать, на пирсе всегда можно загадать желание с бутылочкой красного вина. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, но выпить в меру в самом романтичном месте России — святое дело.

Пирс в Крыму. Фото: Екатерина Ежова

Звучит как тост: если любовью в этой жизни вас обделили, любите себя сами.

12 февраля 2023, 08:00
Гора Любви, Абакан. Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

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