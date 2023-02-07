Как быть успешным и счастливым в наше время бурных перемен?

Советы психогенетика, которые работают.

Мир, в котором мы живем, становится все более неоднозначным, нестабильным и непростым. Мы наблюдали разные стадии и процессы, которые разворачивались на наших глазах, падали, поднимались, опять падали, ползли и снова поднимались. Чего только не было, но одно точно: все ситуации обязывают нас замедлиться, глубоко и честно встретиться с тем, что мы бы еще долго носили в себе и прятали за неактуальностью.

ПО ТЕМЕ Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению

Во времена таких бурных перемен нам нужно оставаться на плаву, жить полноценной жизнью. Нам нужно научиться спокойно переживать любые трудности и делать из лимонов лимонад — хоть в личной жизни, хоть в неконтролируемой окружающей действительности. Нам необходимо воспитать в себе жизнестойкость.

ПОЛЮБИТЬ ПЕРЕМЕНЫ

Человек со слабым эмоциональным интеллектом всегда ищет причину происходящего во внешних проявлениях и драматизирует в любой непредсказуемой ситуации. Необходимо научиться жить, опираясь на себя. В любой ситуации нужно искать ресурс внутри. Только опора на себя считается настоящей опорой. Опора на другого человека — это временный костыль. Человек упадет, едва оставшись без поддержки.

Опора — это то, насколько хорошо я себя понимаю. То, что я чувствую и осознаю, является точкой опоры. Если я понимаю реакцию в комплексе, то могу опереться.

Внутренние ресурсы — это то, насколько хорошо, уверенно и целостно человек может чувствовать себя безо всякой поддержки извне. То есть это умение четко осознавать реальное положение дел, выдерживать стресс, при этом сохраняя себя.

ЧТО ДАЕТ ВНУТРЕННЯЯ ОПОРА:

Силы для преодоления препятствий и противодействий;

Толчок к развитию способностей;

Возможность проявить свои лучшие человеческие качества;

Освобождение от оков неуверенности, комплексов и пессимизма;

Удовлетворение от понимания жизненных процессов;

Обеспечивает уважение к людям и жизни.

И вся наша жизнь должна быть посвящена "прокачиванию" этого внутреннего ресурса.

Жизнь состоит из самых разных моментов, в этом ее драма и волшебство одновременно. И не нужно ждать определенного момента, чтобы начать жить, а значит, встречать каждый поворот судьбы с интересом и доверием. Это возможно прямо сейчас. Это и есть жизнестойкость.

КАЧЕСТВА ЖИЗНЕСТОЙКИХ ЛЮДЕЙ:

Умеют нестандартно мыслить и принимать решения, которые обязательно приведут их к успеху.

Они умеют принимать действительность такой, какая она есть;

Знают, что наша жизнь имеет смысл;

Отличаются умением находить выход из любых ситуаций;

Они жизнелюбивые и энергичные. Интерес к жизни у них на первом месте, они обладают возможностями для достижения любых поставленных целей;

Уверены в том, что все в жизни имеет свой смысл и все — свое предназначение;

Уверены в том, что сумеют выйти победителем из любых жизненных испытаний и вынести жизненный опыт;

Оптимистично настроены к миру и людям.

КАК ЖЕ УКРЕПИТЬ СВОЮ САМОЦЕННОСТЬ И ВЗРАСТИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОПОРУ?

Несколько простых, но очень действенных техник.

1. Отслеживайте свой внутренний разговор с собой. Как только вы начинаете критиковать, обесценивать, оскорблять самого себя, тут же пресекайте эти мысли и начинайте себя поддерживать. Так, постепенно вы взрастите в себе внутреннюю поддерживающую часть, которая всегда будет за вас. Избавляйтесь от внутреннего диктата. Это основательно меняет качество жизни. Да, критика бывает конструктивная, но она тоже идет прежде всего через поддержку.

2. Как бы банально это ни звучало, начните вести дневник успеха. Каждый день вечером выписывайте 10-20 пунктов, за что вы можете себя похвалить. Поначалу делайте это каждый день, дальше записывать свои успехи уже не придется, поскольку ваш мозг будет сам замечать ваши победы. Потому что любовь к себе — это дело тренировки и привычки. Как будто вы взяли красную ручку и подчеркиваете не ошибки, а успехи, даже самые маленькие. Там, где фокус нашего внимания, там и развитие.

3. Следующим шагом будет выписать все свои успехи за всю жизнь. Все, чем вы гордитесь, что считаете успехом. И к каждому такому пункту пропишите, какие свои таланты, способности, навыки вы тогда проявили. Это поможет вам осознать свои таланты и увидеть их другими глазами.

4. Проговорите вслух самому себе, почему вы ценны. Что ценного есть в вас, для чего вы созданы, что можете предложить миру. Без стеснения перечисляйте свои достижения. В эти минуты разрешите себе говорить о себе и заявить о своей ценности. Это отличный тренинг по повышению самоценности. Каждый человек, безусловно, ценен самим фактом своего рождения и существования. У каждого из нас — своя миссия, свои дары, свои цели и мечты, и какое бы положение в обществе мы ни занимали, какие бы достижения ни имели — мы ценны. Осознать внутри эту ценность, несмотря на стереотипы, несмотря на огромное количество недостатков, которые мы себе в большинстве случаев придумали, — это огромный прорыв в развитии себя как личности.

5. И, конечно, быть в любви, в невероятной, наполняющей любви, несмотря на жизненные обстоятельства. Дефицит любви приводит к разрушениям, неудачам, недопониманию, болезням. Когда нам особенно трудно, в нас будто бы заканчивается любовь. Начинается кризис. В этот момент нужно уметь замедлиться. Важно не только то, что мы делаем, чтобы выйти из кризиса, а еще и то, что мы делаем, находясь в нем. И поэтому не нужно ускорять процессы, связанные со сращиванием новых структур и поиском новых смыслов, нужно давать им время расцвести и образоваться, выдерживая и проживая при этом всю боль, все сложности, позволяя им просто случиться. И тогда, жизнь почти всегда дает шанс восстановить этот ток любви. Обычно такая возможность приходит к нам через других, через совершенно неожиданную и очень уместную протянутую руку помощи. Если мы эту помощь принимаем с открытым сердцем, то в сердце рождается благодарность, а от благодарности до любви, считанные шаги. И снова мы в потоке, счастливы и успешны. Мы готовы к любым переменам в жизни, с улыбкой встречаем и преодолеваем их!