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Lifestyle
Чем опасна "инъекционная" пластика?

Чем опасна "инъекционная" пластика?

Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе блогер

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"
Увеличить грудь без последствий не выйдет.
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Стремление обогатиться за счет доверчивых клиентов, увы, не имеет границ. Бум на инъекции затронул и сферу пластической хирургии, где такой "коррекции" совсем не место. С какими последствиями можно столкнуться после таких вмешательств? Это выяснили "Дни.ру" вместе с Отари Гогиберидзе, ведущим пластическим хирургом, основателем клиники "Время красоты".

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Маркетинговый ход

Совершенно очевидно, что многие пациенты ведутся на рекламные уловки. Ведь в безоперационном методе коррекции груди столько плюсов: меньше финансовых затрат, отсутствие общего наркоза, легкий и быстрый восстановительный период. Да и грудь выглядит натурально и более естественно из-за отсутствия рубцов. Увы, мало кто сообщает о том, что эйфория быстро пройдет и через несколько лет с большой вероятностью такое вмешательство даст о себе знать.

Риски и осложнения

Вводить в грудь даже самые "безопасные" препараты категорически нельзя. Если, конечно, пациента заботит не только внешний вид, но и собственное здоровье. А с ним рано или поздно будут проблемы – например, образование кист. И это – самое безобидное. Также пациентка может столкнуться с появлением гранулем и другими паталогическими изменениями в области железистых тканей. Любой инъекционный препарат может мигрировать и приводить к деформациям и в результате врачам приходится лечить когда-то красивую грудь как гнойную рану. И даже при успешном лечении, это травмирует подкожно-жировую клетку и сказывается на внешнем состоянии молочных желез.

Если речь идёт о липофилинге, то это более безопасный способ увеличить объем груди. Плюс методики в том, что в область железистых тканей перемещается собственный жир. Минус – значительная часть пересаженного жира рассасывается и для получения видимого результата потребуется несколько процедур. Предугадать это невозможно. Надо также понимать, что создать пышные формы тоже не получится – лишь слегка увеличить объем. Именно поэтому самым продуктивным методом для увеличения груди считается установка имплантов. Это проверено, безопасно и в хороших руках обязательно даст гарантированный результат.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2023, 02:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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