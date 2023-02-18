Душка или змея подколодная? Как вычислить фальшивую подругу

Враги, которые мстят, не страшнее подруг, которые льстят.

Говорят, что собака — лучший друг человека, и с этим не поспоришь. В современном мире человеческое достоинство легко продается и покупается, а пес никогда не предаст. Однако социальную жизнь никто не отменял. Даже у молчаливых затворниц есть подруги — дамочки с потайным дном.

Психолог Ирина Прокопьева уверяет, что женская дружба существует, однако есть явные исключения. Мнение эксперта приводит "Радио 1".

Оказывается, не всем дано завязывать порядочные отношения. Например, когда у одной случается радость, другая лишь ехидничает, завидует и даже вступает в соперничество. Очевидно, если подруга вставляет палки в колеса — это не душка, а змея подколодная.

Иногда друзья женского пола утешают в беде, но это далеко не показатель здоровых отношений. По словам психолога, некоторые приходят на помощь, чтобы убедиться в собственном превосходстве и внутренне порадоваться чужому горю.

Эксперт заявляет: когда два зрелых человека по-настоящему дружат, они могут спокойно не видеться месяцами, и связь между ними от этого не пропадет. Если вдруг подруга прокляла вас из-за небольшого перерыва в общении, возможно, она фальшивая.

Как бы то ни было, будьте начеку. Напомним, в Китае женщина три года воровала вещи из дома своей подруги и заменяла их дешевыми подделками. Как сообщил РИА ФАН, хозяйка жилья сама дала преступнице ключ, ни о чем не подозревая.