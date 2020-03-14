Анну Седокову скорчило до неузнаваемости на фоне красавицы-подруги

Актриса Анна Хилькевич "подставила" своих подруг Анну Седокову и Агату Муцениеце. Звезда опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором знаменитости предстали с перекошенными лицами. Сама же звезда "Универа" выглядит на снимке красоткой.
На забавном фото певицу Анну Седокову и актрису Агату Муцениеце просто невозможно узнать. Дело в том, что обе в порыве веселья состроили жуткие рожи. Возможно, они и не предполагали, что их подруга обнародует кадр.
В подписи к своему посту Анна Хилькевич отметила, что любит фотографироваться "с любимыми подружками". При этом она добавила, что женская дружба все-таки существует. Глядя на снимок, можно предположить, что актриса съехидничала.
Пользователи соцсети высмеяли знаменитостей. Анну Седокову приняли за "тетку 50+". Некоторые фолловеры отметили, что подруги могут и не простить Анну Халькевич за подобную шутку.
Напомним, у экс-солистки "ВИА Гры" сейчас хороший период в личной жизни. После трех браков Анна Седокова закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой, которого увела из семьи.
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